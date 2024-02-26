高息活期存款｜無任務6.88厘　單月額外6厘收息逾$5,600｜2月份優惠倒數

▲ 本文集中介紹6款高息活期優惠，有中資行單月高達6.875厘，符合存款增長要求，若100萬元本金，單月能收息逾$5,600。至於恒生等多間銀行的優惠，也快將於2月底到期。

踏入2024年，無論定期或活期存款都面臨減息潮，但活期存款仍有不少高達5厘年利率。這類活期存款部分是「利率逐月遞增」，部分則是「做任務賺額外年利率」。

本文集中介紹6款高息活期優惠，有中資行單月高達6.875厘，符合存款增長要求，若100萬元本金，單月能收息逾$5,600。至於恒生等多間銀行的優惠，也快將於2月底到期。

部分2月份到期高息︰

交銀香港單月額外年利率高達6厘，計及基本儲蓄利率，共6.875厘。

虛銀ZA Bank「錢罌」活動，做齊任務有4厘。

恒生銀行港元部分最高4.38厘，美元最高4.98厘，登記期至2月29日。

踏入2月份，信銀國際的「大富翁存款」、渣打「馬拉松存款」及建行亞洲的「月月增息」，無可避免都下調了息率。

6款高息活期介紹 銀行 最高年利率 詳情 增長金額要求 其他任務要求 交銀香港 6.875厘（美元） 分3階段；

港元最高6.375厘 每階段最少10萬港元 / 天星銀行 6.88厘（港元） 僅限首5萬元存款 / 2023年12月7日起成功開戶的客戶 星展銀行 5.5厘（美元） 固定年利率至4月底 新資金最少20萬港元 需為全新豐盛理財客戶；

按揭客戶額外多0.5厘 恒生銀行 4.98厘（美元） 兩階段都符合增長要求；

港元最高4.38厘 每階段最少5萬港元 / 渣打銀行 5.8厘（港元/美元） 首兩階段美元較高息；

第三階段均為5.8厘 新資金1萬港元 / 眾安銀行 4.0厘（港元） 做任務以累積最多4厘年利率 / 要做齊入錢、消費、交賬單等任務

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以下是每間銀行的詳細玩法︰

開戶就有6.88厘

天星銀行首5萬元6.88厘

虛銀一向以高息為佋來以搶客，天星銀行指出，2023年12月7日成功開戶，首5萬港元餘額，活期年利率6.88厘，5萬元至30萬元也有3.1厘，無任務可收息。

雖然6.88厘設5萬元上限，但這項優惠勝在簡單，毋需做任何任務，首5萬元的存款，一年便收息逾$3,400。其後的25萬元也可收息$7,750，相比一般傳統銀行而言都高息。

創興銀行4.55厘

創興銀行是少數沒太多任務要做的銀行，只要是全新理財客戶，就有額外3.8厘年利率，連同基本年利率合共逾4厘，適用於首3個月、及首20萬元存款。

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完成任務賺額外年利率

交銀香港6.875厘 每月需10萬港元增長

交銀香港的個人戶「高息儲蓄存款」，登記期至2月底，3階段分別為3月、4月及5月，如果每個階段均符合10萬港元等值的活期存款增長，可賺取額外年利率。

美元的第3階段額外年利率有6厘，計及基本儲蓄利率高達6.875厘，如果存款共有100萬港元，相當於單月收息逾$5,600。

港元部分也不差，單月額外年利率最高5.5厘，即合共可達6.375厘，3個階段平均計算，總年利率有達4.7厘！

恒生銀行4.38厘 任務︰金額有增長

恒生銀行去年曾推出高達單月8厘的活期存款優惠，2024年捲土重來，雖然年利率減至5厘以下，但在大行之中仍屬難得。

特選客戶的任務是維持指定合資格增長金額，客戶需要在1月或2月維持指定合資格增長金額（港元部分最少5萬元），就有4.2厘活期年利率，若在這2個月都有增長金額，即1月增長5萬元後，2月再增長5萬元，就會再多0.18厘，年利率達4.38厘。

美元部分更高息，若2個月都有維持1萬美元的增長金額，則最高儲蓄年利率達4.98厘。

定期存款｜不同存期仍有4厘！專家解構美國減息時間點

大新銀行5.375厘 任務︰出糧戶口、股票買賣等

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

星展e$aver平均5厘 任務︰全新客戶、出糧戶口

星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.5厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有5厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至4月底，即3個月都有高達5厘。

ZA Bank單月4厘

虛擬銀行ZA Bank也用此玩法吸客，其本金上限為50萬元。但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務都有不同。例如本月的任務是要用該行帳戶繳費、兌換外幣、消費等等。

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利率每月遞增

渣打單月最高5.8厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，玩法是利率每月遞增，2月份的優惠向下調整，港元部分最高減至5.8厘，第一階段及第二階段分別為3厘及3.3厘，整體拉勻而言，接近5個月的存期，平均年利率約3.6厘。

建行單月最高5厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，優惠暫時去到3月13日。

此前更新後，這項優惠減了息，第一個月2.5厘，第二、第三及第四個月分別為3厘、3.5厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約4.75厘，大幅降至3.5厘左右。

信銀國際單月最高7.28厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而2月份再減了息，登記日至3月底有2.3厘，4月有4.1厘，5月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率約4厘。

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比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年2月26日

責任編輯︰廖毅然

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