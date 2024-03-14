高息活期存款｜月月派息3.5厘毋需登記、無任務6.88厘、中銀加入戰團｜3月份優惠有驚喜

▲ 面對減息預期，銀行搶存戰未鬆手，無論定期還是活期存款，都不時有高息優惠，本月就有銀行無額外任務、毋需登記都有3.5厘，月月派息。大型銀行中銀也加入戰團，特選客戶有3厘。

面對減息預期，銀行搶存戰未鬆手，無論定期還是活期存款，都不時有高息優惠，本月就有銀行無額外任務、毋需登記都有3.5厘，月月派息。

中銀香港也參與戰團，部分客戶有高達3厘年利率，同樣是活期儲蓄存款的優惠。

大部分銀行的高息活期存款計劃，部分是「利率逐月遞增」，部分則是「做任務賺額外年利率」，讀者想賺取被動收入，也要細心留意條款。

3月份最新高息活期存款優惠︰

富邦銀行只要維持金額增長，毋需登記，戶口會有額外2.6厘年利率，合共便有3.5厘活期。

信銀大富翁存款、星展eSaver及渣打馬拉松存款等，都調整了息率。

眾安銀行的4厘優惠在3月延續，需做齊任務才有4厘。

若在匯立銀行提取Tesla車貸，50萬元存款有高達3.75厘活期年利率，可額外賺息$4,650。

8款高息活期介紹 銀行 最高年利率 詳情 增長金額要求 其他任務要求 富邦銀行 3.5厘（港元） 毋需登記，月月派息 ／ ／ 中銀香港 3.0厘（港元） 只限個別特選客戶 ／ ／ 信銀國際 7.28厘（港元） 月月增息，6月份單月7.28厘 1萬港元 / 星展銀行 5.4厘（美元） 固定年利率至5月底 新資金最少20萬港元 需為全新豐盛理財客戶；

按揭客戶額外多0.5厘 渣打銀行 5.0厘（港元/美元） 首兩階段美元較高息；

第三階段均為5.0厘 新資金1萬港元 / 建行亞洲 5.0厘（港元/美元） 首3個月美元較高息；第四個月均為5.0厘 新資金5萬港元 / 眾安銀行 4.0厘（港元） 做任務以累積最多4厘年利率 / 要做齊入錢、消費、交賬單等任務 匯立銀行 3.75厘（港元） 上限50萬元，3個月固定高息利率 / 需提取Tesla貸款





以下是每間銀行的詳細玩法︰

無任務、3月份驚喜之選

富邦銀行3.5厘

只要你是下圖顯示的4種賬戶持有人，原本就已經有達0.9厘的儲蓄年利率，現在額外新增的資金都會有2.6厘額外年利率，合共便有3.5厘，這項優惠勝在毋需登記，而且月月派息。

留意額外獎賞是由今年3月至今年5月31日。戶口利息以單息計算，每月派息一次，並以每年日數365天計算年利息。

額外活期存款利息將每月計算一次，並於翌月的第二個星期一存入客戶的「指定港元存款賬戶」。存入額外活期存款獎賞利息時，相關之「指定港元存款賬戶」必須仍維持有效並處於正常狀態

中銀香港3厘

此項奬賞就只限特選理財客戶，推廣期在3月10日展開，若有收到相關通知，至6月底前，旗下儲蓄戶口的額外存款（相比2月29日新增的存款），都會有每日2.125厘的額外年利率，連同基本年利率就有3厘。

大型銀行甚少參與爭奪活期存款，目前僅渣打恒常有「馬拉松存款」（下文會介紹），恒生的活期優惠則是不定期出現。去年中銀香港也曾推出類似活期優惠，去年下半年到期後，至本月始再推新優惠搶客。

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開戶就有獎賞

天星銀行首5萬元6.88厘

虛銀一向以高息為佋來以搶客，天星銀行指出，2023年12月7日成功開戶，首5萬港元餘額，活期年利率6.88厘，5萬元至30萬元也有3.1厘，無任務可收息。不過需留意，優惠期只限開戶起計30日內。

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創興銀行4.55厘

創興銀行是少數沒太多任務要做的銀行，只要是全新理財客戶，就有額外3.8厘年利率，連同基本年利率合共逾4厘，適用於首3個月、及首20萬元存款。

平安壹賬通2厘

平安壹賬通銀行開戶後，會有2厘存款基本年利率，毋須手續費及最低結餘要求，存款不設上限。若以無任務、無上限、無時限而言，這是全港最高的活期息。不過要留意，該行會不時調整年利率。

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完成任務賺額外年利率

星展e$aver平均5厘 任務︰全新客戶、出糧戶口

星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.3厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有4.9厘，出糧戶口5.4厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至5月底，即3個月都有高達5厘。

至於現有客戶也有逾4厘，但優惠暫時已經結束。

ZA Bank單月4厘

虛擬銀行ZA Bank上月推出的「錢罌」，3月份繼續有。年利率最高有4厘，本金上限為50萬元，但要完成一系列的任務才能享有高息，而且每月的任務可能會有不同。例如本月的任務是要用該行帳戶繳費、兌換外幣、消費等等，所能賺取的額外年利率，較2月份有所修改，讀者要留意各項任務能賺取的利息。

大新銀行5.375厘 任務︰出糧戶口、股票買賣等

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

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利率每月遞增

渣打單月最高5厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，玩法是利率每月遞增，3月份的優惠，第一及第二階段年利率都加了，但第三階段由5.8厘減至5厘，整體拉勻而言，接近4個月的存期，平均年利率約3.8厘，與此一個月相若。

建行單月最高5厘

建行亞洲更新3月份的「月月增息」優惠，優惠暫時去到4月16日。

此前更新後，第三個月加了息，由3.5厘加至4.5厘，其餘3個月分別仍然是2.5厘、3厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約3.5厘，略加至3.75厘，但較去年超過4厘有差距。

信銀國際單月最高7.28厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而3月份再減了息，登記日至4月底有2.1厘，5月有4厘，6月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率同樣是約3.8厘。

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比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年3月14日

責任編輯︰廖毅然

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