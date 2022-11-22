高息活期存款最高7.28厘 比定期存款更靈活 有沒有魔鬼細節？（2022年11月更新）

近幾個月大家都留意定期存款，其實有幾間銀行推出高息的活期儲蓄年利率優惠，最高年利率達7.28厘。這類活期儲蓄戶口，多數採用利息遞增的玩法，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，有3間採用利率遞增的玩法，例如信銀國際的「大富翁存款」，首兩個月分別有2.5%及3%，至最後一個月有7.28%，所以幾個月平均下來，大約便是4%左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，4%算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式，拉勻平均都是約4厘左右。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

目前上述4間銀行都算「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，過往有銀行推出類似推廣時，雖然可以提款，但列明如果餘下款項低於一定金額，則全部款項都不能享有高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

利息以獎賞發放 收息時間要留意

活期存款的利息一般是每月定期發放，但這類高息戶口的利息發放日期可能有別，花旗的Citi Plus新客戶額外3%年利率便是其中一個例子，假設你今個月開立戶口，要等到2023年1月才獲發放額外3%年利率。

平安壹賬通銀行日前推出1.2%活期存款優惠，也是「基本利率+額外利率」的玩法，額外利率的派發日期與基本利率不同，詳情見【活期儲蓄年利率1.2% 平安壹賬通竟非虛銀最高 呢間有3.6厘】一文。

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