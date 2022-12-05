  • 19°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息活期存款最高7.28厘 比定期存款更靈活 信銀較上月加息（新增星展5.5厘）

收息攻略 16:39 2022/12/05

分享：

分享：

近幾個月大家都留意定期存款，其實有幾間銀行推出高息的活期儲蓄年利率優惠，最高年利率達7.28厘。信銀在新一月更新了年利率，比前一個月更高息了! 星展的DBS e$aver踏入12月開始有5.5厘年息，存入500萬元，兩個月賺息逾4萬元，而且不像定期存款一樣被鎖死資金! 這類活期儲蓄戶口，多數採用利息遞增的玩法，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

    點擊圖片放大
    +3
    +2

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，有3間採用利率遞增的玩法，例如信銀國際的「大富翁存款」，港元首兩個月分別有2.8%及3.08%，都比早前加了息，至最後一個月有7.28%，所以幾個月平均下來，大約便是4.3%左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，逾4%算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式，拉勻平均都是約4厘左右。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

目前上述4間銀行都算「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，過往有銀行推出類似推廣時，雖然可以提款，但列明如果餘下款項低於一定金額，則全部款項都不能享有高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

利息以獎賞發放  收息時間要留意

活期存款的利息一般是每月定期發放，但這類高息戶口的利息發放日期可能有別，花旗的Citi Plus新客戶額外3%年利率便是其中一個例子，假設你今個月開立戶口，要等到2023年2月才獲發放額外3%年利率。

平安壹賬通銀行日前推出1.2%活期存款優惠，也是「基本利率+額外利率」的玩法，額外利率的派發日期與基本利率不同，詳情見【活期儲蓄年利率1.2% 平安壹賬通竟非虛銀最高 呢間有3.6厘】一文。

 

定期存款邊間好︰

10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）

50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）

4大銀行定期邊間好？恒生5厘破頂 3個月4.8厘 贏盡3大發鈔行（12月2日更新）

港元定期3個月最高5厘 6間銀行4.5厘以上 低門檻最高4.75厘 高中低門檻一次看清（11月30日更新）

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

人民幣急升700點子 定期存款最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
今日
人民幣急升700點子 定期存款最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
外幣定期最高15厘 滙豐大手加息至13厘 花旗1個月7厘（2022年12月更新）
今日
外幣定期最高15厘 滙豐大手加息至13厘 花旗1個月7厘（2022年12月更新）
工銀最高4.9厘 恒生現5厘破頂息 高息定期存款每日更新 星展1星期10厘有3大條件
今日
工銀最高4.9厘 恒生現5厘破頂息 高息定期存款每日更新 星展1星期10厘有3大條件
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2022/12/04
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
2022/12/04
美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
人民幣活期存款 短期存款 外幣活期存款 港元活期存款 港元定期存款 儲蓄產品 渣打集團（02888） 花旗銀行 經濟 活期存款

下一篇文章

人民幣急升700點子 定期存款最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.3厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年12月更新）
4大銀行定期邊間好？恒生5厘破頂 3個月4.8厘 贏盡3大發鈔行（12月2日更新）
4大銀行定期邊間好？恒生5厘破頂 3個月4.8厘 贏盡3大發鈔行（12月2日更新）
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）
工銀最高4.9厘 恒生現5厘破頂息 高息定期存款每日更新 星展1星期10厘有3大條件
工銀最高4.9厘 恒生現5厘破頂息 高息定期存款每日更新 星展1星期10厘有3大條件
50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）
50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）
定期存款 ─ 5厘篇︰恒生續期都有5厘 大新銀行最高5.3厘 6銀行達5厘或以上
定期存款 ─ 5厘篇︰恒生續期都有5厘 大新銀行最高5.3厘 6銀行達5厘或以上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款