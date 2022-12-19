  • 13°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息活期存款 6銀行最少5厘 最高7.28厘 比定期存款更靈活 有咩隱藏細節？（新增華僑永亨6厘）

收息攻略 10:21 2022/12/19

分享：

分享：

近幾個月大家都留意定期存款，其實有幾間銀行推出高息的活期儲蓄年利率優惠，最高年利率達7.28厘。信銀在新一月更新了年利率，比前一個月更高息了! 星展的DBS e$aver踏入12月開始有5.5厘年息，存入500萬元，兩個月賺息逾4萬元，而且不像定期存款一樣被鎖死資金! 這類活期儲蓄戶口，多數採用利息遞增的玩法，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

    點擊圖片放大
    +4
    +3

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，有3間採用利率遞增的玩法，例如信銀國際的「大富翁存款」，港元首兩個月分別有2.8%及3.08%，都比早前加了息，至最後一個月有7.28%，所以幾個月平均下來，大約便是4.3%左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，逾4%算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式，拉勻平均都是約4厘左右。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

目前上述4間銀行都算「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，過往有銀行推出類似推廣時，雖然可以提款，但列明如果餘下款項低於一定金額，則全部款項都不能享有高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

利息以獎賞發放  收息時間要留意

活期存款的利息一般是每月定期發放，但這類高息戶口的利息發放日期可能有別，花旗的Citi Plus新客戶額外3%年利率便是其中一個例子，假設你今個月開立戶口，要等到2023年2月才獲發放額外3%年利率。

平安壹賬通銀行日前推出1.2%活期存款優惠，也是「基本利率+額外利率」的玩法，額外利率的派發日期與基本利率不同，詳情見【活期儲蓄年利率1.2% 平安壹賬通竟非虛銀最高 呢間有3.6厘】一文。

 

定期存款邊間好︰

10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）

50萬元做定期存款 最少3間銀行有5厘 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）

盤點3個月港元定期 最高5.1厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月15日更新）

【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘
今日
定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2022/12/17
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章
2022/12/17
【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章
50萬元做定期存款 最少3間銀行有5厘 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）
2022/12/16
50萬元做定期存款 最少3間銀行有5厘 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）
10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）
2022/12/16
10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）
華僑永亨銀行 人民幣活期存款 短期存款 外幣活期存款 港元活期存款 港元定期存款 儲蓄產品 渣打集團（02888） 花旗銀行 經濟

下一篇文章

定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘
定期存款每日更新 7銀行先後減息 建行撤走12個月5.1厘 大眾減至最高4.7厘
50萬元做定期存款 最少3間銀行有5厘 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）
50萬元做定期存款 最少3間銀行有5厘 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）
定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周
定期存款 ─ 5厘篇︰10銀行達5厘或以上 花旗5.28厘搶美元 眾安5厘只限本周
10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）
10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章
【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款