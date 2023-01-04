活期存款比定存更高息 3個月平均5.5厘 單月最高7.28厘 渣打馬拉松、信銀大富翁都較上月加息

踏入2023年，雖然不少銀行都降低了定期存款的年利率，但高息活期的優惠不單仍然延續，而且息率較上月再有上調。由於這些活期存款都較靈活，綜合息口及鎖定期等因素，目前做高息活期可能更好。

渣打馬拉松、星展e$aver、建行月月增息及信銀大富翁等，均較12月有息加，最高年利率達7.28厘。這類活期儲蓄戶口，多數採用利息遞增的玩法，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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渣打馬拉松 最高加至5.2厘

新一年「渣打馬拉松」雖然取消了人民幣，但港元及美元部分都有息加，例如港元第一階段，由上月的3厘加至3.5厘，第三階段則由5厘加至5.2厘。如果由現在開始做，約4個月存期，平均有逾4厘。

星展e$aver 3個月都有5.5厘

許多高息活期採利率遞增的做法，但星展e$aver是3個月的年利率都一致，最高有5.5厘，但需為500萬元或以上新資金。如果是20萬元以上，為4.8厘；100萬元以上為5.1厘。

需留意，星展e$aver還改了客戶門檻，上月還包括現有客戶，但本月只有新客戶或晉升至豐盛理財的客戶才可享5厘高息。

建行月月增息 第3個月也加至5厘

建行的月月增息戶口，高息優惠分4個月，每月較前一個月都有息加。而1月份的最新優惠顯示，這4個月的年利率都較之前上調了。例如港元部分的第一個月由2.5厘加至3厘，第二個月由3.5厘加至4厘，第三個月由4.5厘加至5厘，第四個月維持5.5厘不變。

因此4個月平均計算，上月是4厘左右，本月則是約4.375厘。

信銀大富翁存款 最高7.28厘

活期存款優惠當中，仍以信銀的大富翁存款最高息，最後一個階段（即4月份）的年利率達7.28厘，維持此前水平。而前兩個階段的年利率都有所提升，最新由登記日至2月28日為3.38厘（此前第一階段是2.8厘），3月份則為4.88厘（此前第二階段是3.08厘）。

因此若現在開立，4個月平均有約4.7厘。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高，例如星展3個月平均最高5.5厘，信銀單月7.28厘，都比市場上的定存更高息；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

留意魔鬼細節

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如信銀的7.28厘，幾個月平均下來，大約便是4.7厘左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，逾4%算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式，拉勻平均都是約4厘左右。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

目前上述銀行都算「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，過往有銀行推出類似推廣時，雖然可以提款，但列明如果餘下款項低於一定金額，則全部款項都不能享有高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

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