【高息活期存款2024】5厘年利率倒數　恒生4.98厘　星展5.5厘　「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

▲ 活期存款仍有不少高達5厘年利率，臨近月底，這些優惠大多快將到期，下一個月或有機會再減，是時候趁高息期繼續玩。

踏入2024年，無論定期或活期存款都面臨減息潮，但活期存款仍有不少高達5厘年利率。臨近月底，這些優惠大多快將到期，下一個月或有機會再減，是時候趁高息期繼續玩。

較為驚喜的是恒生銀行再推高息優惠，港元部分最高4.38厘。

星展e$aver美元部分計及「Level up」的年利率有高達5.5厘，港元最高5厘。

大新銀行的360出糧計劃繼續有，若符合投資交易、綁定出糧戶口等條件，最高活期年利率超過5厘。

至於信銀國際的「大富翁存款」、渣打「馬拉松存款」及建行亞洲的「月月增息」，無可避免下調了息率，但平均每月仍有超過3厘。



以下是每間銀行的詳細玩法︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

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恒生銀行4.38厘

恒生銀行去年曾推出高達單月8厘的活期存款優惠，2024年捲土重來，雖然年利率減至5厘以下，但在大行之中仍屬難得。

特選客戶需要在1月或2月維持指定合資格增長金額（港元部分最少5萬元），就有4.2厘活期年利率，若在這2個月都有增長金額，即1月增長5萬元後，2月再增長5萬元，就會再多0.18厘，年利率達4.38厘。

美元部分更高息，若2個月都有維持1萬美元的增長金額，則最高儲蓄年利率達4.98厘。

大新銀行5.375厘

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

星展e$aver平均5厘

星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.5厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有5厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至3月底，即2個月都有高達5厘。

港元定期存款︰定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）

渣打單月減至5.8厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，1月份的優惠向下調整，港元部分最高減至5.8厘，但第一階段及第二階段分別回升至3.7厘及4.2厘，整體拉勻而言，約120天存期，平均年利率維持約4.4厘。

建行單月5厘、4個月平均減至3.5厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，優惠暫時去到1月31日。

本月中更新後，這項優惠減了息，第一個月2.5厘，第二、第三及第四個月分別為3厘、3.5厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約4.75厘，大幅降至3.5厘左右。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均約4.3厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而1月份減了息，登記日至2月底有2.3厘，3月有5厘，4月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率約4.3厘。

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創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在4月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於8月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年1月30日

責任編輯︰廖毅然

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