  • 20°C
香港時間 : 2024130日 (週二) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息活期存款2024】5厘年利率倒數　恒生4.98厘　星展5.5厘　「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

收息攻略 14:05 2024/01/30

分享：

分享：

活期存款仍有不少高達5厘年利率，臨近月底，這些優惠大多快將到期，下一個月或有機會再減，是時候趁高息期繼續玩。

踏入2024年，無論定期或活期存款都面臨減息潮，但活期存款仍有不少高達5厘年利率。臨近月底，這些優惠大多快將到期，下一個月或有機會再減，是時候趁高息期繼續玩。

  • 較為驚喜的是恒生銀行再推高息優惠，港元部分最高4.38厘。
  • 星展e$aver美元部分計及「Level up」的年利率有高達5.5厘，港元最高5厘。
  • 大新銀行的360出糧計劃繼續有，若符合投資交易、綁定出糧戶口等條件，最高活期年利率超過5厘。

至於信銀國際的「大富翁存款」、渣打「馬拉松存款」及建行亞洲的「月月增息」，無可避免下調了息率，但平均每月仍有超過3厘。

以下是每間銀行的詳細玩法︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

點擊圖片放大
+5
+4

恒生銀行4.38厘

恒生銀行去年曾推出高達單月8厘的活期存款優惠，2024年捲土重來，雖然年利率減至5厘以下，但在大行之中仍屬難得。

特選客戶需要在1月或2月維持指定合資格增長金額（港元部分最少5萬元），就有4.2厘活期年利率，若在這2個月都有增長金額，即1月增長5萬元後，2月再增長5萬元，就會再多0.18厘，年利率達4.38厘。

美元部分更高息，若2個月都有維持1萬美元的增長金額，則最高儲蓄年利率達4.98厘。

大新銀行5.375厘

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

星展e$aver平均5厘

星展銀行e$aver的年利率在新一年繼續有高息，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.5厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高達5厘；美元部分則基本有5厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至3月底，即2個月都有高達5厘。

港元定期存款︰定期存款利率邊間好？現有資金退守4.4厘、新資金5.2厘（附不同存期最高息之選）

渣打單月減至5.8厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，1月份的優惠向下調整，港元部分最高減至5.8厘，但第一階段及第二階段分別回升至3.7厘及4.2厘，整體拉勻而言，約120天存期，平均年利率維持約4.4厘。

建行單月5厘、4個月平均減至3.5厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，優惠暫時去到1月31日。

本月中更新後，這項優惠減了息，第一個月2.5厘，第二、第三及第四個月分別為3厘、3.5厘及5厘，4個月合計，年利率由此前平均約4.75厘，大幅降至3.5厘左右。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均約4.3厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而1月份減了息，登記日至2月底有2.3厘，3月有5厘，4月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率約4.3厘。

相關文章︰【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債

創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在4月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於8月底或之前發放。

ET至高息
港元定存｜盤點4.5厘高息　加碼Tips新年前賺10厘快錢

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年1月30日

責任編輯︰廖毅然

更多高息產品︰

機管局債券｜2.1公布結果　中銀料每人獲派3手　將有退款優惠

【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清

【2024年扣稅年金全攻略】比較5款產品 即睇邊間回報高！

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清
今日
【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2024/01/29
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【港元定存】發鈔行仍有4.3厘！滙豐、恒生險守4厘｜一文看清4大銀行定期年利率
2024/01/29
【港元定存】發鈔行仍有4.3厘！滙豐、恒生險守4厘｜一文看清4大銀行定期年利率
【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘
2024/01/29
【定期存款】3個月6.4厘屬稅貸優惠　純定存也有5厘　現有客戶4.6厘
【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上
2024/01/28
【定期存款】6個月最高4.5厘　16銀行仍有4厘以上
創興銀行（01111） 財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 財務自由 中銀香港（02388） 被動收入 恒生銀行（00011） 收息產品 大新銀行集團（02356）

下一篇文章

【定期存款2024】本地銀行連日加至4.7厘　速賺近$6000！11銀行4.5厘高息一文看清
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款