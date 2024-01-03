【高息活期存款2024】恒生4.38厘　大新6個月5厘　「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

▲ 踏入2024年，定期存款面臨減息潮，雖然活期優惠也略有下調，但仍比定期存款更高息！本網搜羅最新1月份的高息活期存款產品，較為驚喜的是恒生銀行再推高息優惠，港元部分高達4.38厘！

踏入2024年，定期存款面臨減息潮，雖然活期優惠也略有下調，但仍比定期存款更高息！本網搜羅最新1月份的高息活期存款產品，較為驚喜的是恒生銀行再推高息優惠，港元部分高達4.38厘！

大新銀行的360出糧計劃繼續有，若符合投資交易、綁定出糧戶口等條件，最高活期年利率超過5厘。

建行亞洲的「月月增息」，單月維持最高6厘，登記期將率先於下周屆滿。

至於星展e$aver、信銀國際的「大富翁存款」及渣打「馬拉松存款」，無可避免下調了息率，但平均每月仍有超過4厘。

以下先列出多個主要高息優惠的每月平均年利率︰

銀行 平均每月年利率 高息期（假設1月3日開立） 玩法 大新銀行360°「易出糧」 最高5.375厘 6個月 基本利率+完成指定項目的獎賞 星展e$aver 4.8厘 3個月 新客戶新資金、固定利率 建行月月增息 約4.75厘 4個月 利率每月遞增（3.0厘+4.5厘+5.5厘+6.0厘） 創興悅秀理財 4.55厘 3個月 新客戶新資金、固定利率 渣打馬拉松存款 約4.4厘 121日 利率每月遞增（3.7厘+4.2厘+5.8厘） 恒生銀行「活」用恒生存款 4.38厘 2個月 新資金、固定利率 信銀大富翁存款 約4.3厘 118日 利率每月遞增（2.3厘+5.0厘+7.28厘）

上圖可見，雖然信銀的大富翁存款單月7.28厘屬多間銀行之中最高，但由於它採取利率月月遞增的玩法，個別月份年利率較低，若果以每月平均計算，就不及其他銀行了。

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以下是每間銀行的詳細玩法︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

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息口高企時，除了睇實定期存款，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，起存門檻卻更低，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以拿錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

恒生銀行4.38厘

恒生銀行去年曾推出高達單月8厘的活期存款優惠，2024年捲土重來，雖然年利率減至5厘以下，但在大行之中仍屬難得。

特選客戶需要在1月或2月維持指定合資格增長金額（港元部分最少5萬元），就有4.2厘活期年利率，若在這2個月都有增長金額，即1月增長5萬元後，2月再增長5萬元，就會再多0.18厘，年利率達4.38厘。

大新銀行5.375厘

大新銀行有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為6月30日，額外年利率最高可達到4.5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至6月都有可能鎖定5.375厘的高息活期。

不過要留意，這5厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

星展e$aver 4個月平均4.8厘

星展銀行e$aver的年利率在新一年下調，若屬全新或晉升至豐盛理財的客戶，20萬元新資金，港元部分有4.3厘，出糧戶口額外多0.5厘，即最高4.8厘；美元部分則有5厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至3月底，即3個月都有高達4.8厘。

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建行單月6厘、4個月平均約4.75厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，留意登記期與其他銀行不同，這優惠暫時去到1月10日。

優惠期內第一個月3厘，第二、第三及第四個月分別為4.5厘、5.5厘及6厘，4個月合計，年利率由平均約4.75厘。

渣打單月減至5.8厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，1月份的優惠向下調整，港元部分最高減至5.8厘，但第一階段及第二階段分別回升至3.7厘及4.2厘，整體拉勻而言，約120天存期，平均年利率維持約4.4厘。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均約4.3厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而1月份減了息，登記日至2月底有2.3厘，3月有5厘，4月份維持有7.28厘。約4個月平均年利率約4.3厘。

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創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在4月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於8月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2024年1月3日

責任編輯︰廖毅然

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