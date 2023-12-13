【高息活期存款】5.3厘「先取利息」新玩法　收息50萬元小心3大條款｜星展4個月5.5厘　12月最新優惠一覽

▲ 活期存款比定期存款更高息！不少銀行都恒常推出活期存款優惠，每月都有更新。本網搜羅最新12月的高息活期存款產品，最新有銀行推出68天5.3厘，更設「先取利息」的特點！

活期存款比定期存款更高息！不少銀行都恒常推出活期存款優惠，每月都有更新。本網搜羅最新12月的高息活期存款產品，最新有大新銀行推出68天5.3厘，更設「先取利息」的特點！但要留意3大條款︰

5.3厘限公司客戶，個人客戶為5.1厘

需為新活期資金，最少20萬元

若提早取款，利息會被全部扣除

大新銀行這款高息活期，最多可存5000萬元，公司客也可以玩，若符合條款細則，短短68天利息有逾49萬元，而且可在開立當天即先取利息。但留意若資金沒有放足68天，所有利息都會被扣除。

星展5.5厘比定期存款更高息

另一方面，星展e$aver本月加息後相當搶眼，由本月起至明年3月底，每月都有高達5.5厘，港元最高5.3厘，平均年利率而言屬最高，比定期存款更高息。

建行亞洲的「月月增息」，單月維持最高6厘，最新第一階段略為減息，但平均每月也有高達4.75厘左右。

信銀國際的「大富翁存款」12月也略為加息，最高維持單月7.28厘。

唯一變動較多的是渣打「馬拉松存款」，最新下調了息率，現在12月中開始做，約110天存期，平均年利率下跌至約4.3厘。

以下先列出多個主要高息優惠的每月平均年利率︰

銀行高息活期存款一表看清 銀行 平均每月年利率 高息期（假設12月13日開立） 玩法 大新銀行「先取利息」 5.3厘 68天 68天5.3厘（公司客戶5.3厘；個人客戶5.1厘），可先取利息 星展e$aver 最高5.3厘 4個月 新客戶新資金、固定利率 建行月月增息 約4.75厘 4個月 利率每月遞增（3.0厘+4.5厘+5.5厘+6.0厘） 信銀大富翁存款 約4.5厘 110日 利率每月遞增（2.88厘+2.88厘+5.25厘+7.28厘） 創興悅秀理財 4.55厘 3個月 新客戶新資金、固定利率 渣打馬拉松存款 約4.3厘 112日 利率每月遞增（3.5厘+3.5厘+4.0厘+6.0厘）

上圖可見，雖然信銀的大富翁存款單月7.28厘屬多間銀行之中最高，但由於它採取利率月月遞增的玩法，個別月份年利率較低，若果以每月平均計算，就不及星展e$aver或建行月月增息了。



以下是每間銀行的詳細玩法︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

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息口高企時，除了睇實定期存款，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，起存門檻卻更低，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以拿錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

大新銀行5.3厘

大新銀行新推出「先取利息」的玩法，68天存款期，公司客戶有5.3厘，個人客戶有5.1厘，20萬元新活期資金便可開立。留意登記期暫定去到本月底。

「先取利息」的玩法，或是呼應近日有銀行推出的定期存款「利息即時派」，相關詳情可睇︰一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節

大新銀行另有針對支票戶口的「360易出糧」活期存款優惠，額外年利率的限期為明年4月30日，額外年利率最高可達到逾5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至明年4月都有可能鎖定6厘的高息活期。

不過要留意，這6厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

星展e$aver再加碼 4個月平均5.5厘

星展銀行e$aver的年利率最新再度上調，若有20萬元新資金，港元部分有5.1厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高5.3厘；美元部分更加至5.3厘，出糧戶口5.5厘。

星展現在開立此優惠，可享高息期至明年3月底，即4個月都有高達5.5厘。

這優惠限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

然而現有客戶也有高達5厘，同樣是20萬元新資金起，年利率一樣有4.8厘，出糧戶口5厘，而美元高達5.4厘。不過需留意，現有客戶的獎賞計算期與全新豐盛理財客戶不同。

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建行單月6厘、4個月平均約4.75厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，留意登記期與其他銀行不同，這優惠暫時去到明年1月10日。

優惠期內第一個月3厘，第二、第三及第四個月分別為4.5厘、5.5厘及6厘，4個月合計，年利率由平均約4.75厘。

渣打單月6厘、4個月平均4.3厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，12月份的優惠向下調整，港元部分雖然仍有最高6厘，但第一階段及第二階段分別減至3.5厘及4厘，所以整體拉勻而言，若在12月初就開始，約120天存期，平均年利率減至約4.3厘。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均約4.5厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而12月份重新加息，登記日至明年1月底有2.88厘，明年2月有5.25厘，明年3月有7.28厘。約4個月平均年利率約4.5厘。

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創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在指定日期前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年5月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年12月13日

責任編輯︰廖毅然

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