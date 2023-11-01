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【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽

收息攻略 13:11 2023/11/01

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活期存款比定期存款更高息，星展、渣打、建行亞洲、信銀國際等多間銀行都有提供高息活期優惠，每月平均高達5厘以上，而且不用鎖死資金。

高息活期產品更高息，甚至比定期存款更抵玩。各大最新11月的優惠都有加息，星展由本月起至明年2月底，4個月每月都有高達5.2厘，平均年利率而言屬最高，比定期存款更高息。

渣打「馬拉松存款」及建行亞洲的「月月增息」，單月維持最高6厘，其他月份則有加息，平均每月也有高達4.8厘左右，高息過綠債。

信銀國際的「大富翁存款」，11月份則與10月份相同，維持單月最高7.28厘，約4個月平均都有大概4.5厘，且現有客戶繼續與新客戶享同等年利率。

大新銀行繼續有「360易出糧」，完成指定交易，單月最高有6厘。

以下先列出多個主要高息優惠的每月平均年利率︰

銀行平均每月年利率高息期（假設11月1日開立）玩法
星展e$aver最高5.2厘4個月新客戶新資金、固定利率
渣打馬拉松存款約4.88厘121日利率每月遞增（4.0厘+4.0厘+5.5厘+6.0厘）
建行月月增息約4.75厘4個月利率每月遞增（3.0厘+4.5厘+5.5厘+6.0厘）
創興悅秀理財4.55厘3個月新客戶新資金、固定利率
信銀大富翁存款約4.5厘121日利率每月遞增（2.7厘+2.7厘+5.25厘+7.28厘）
大新銀行360°「易出糧」最高6厘6個月基本利率+完成指定項目的獎賞

上圖可見，雖然信銀的大富翁存款單月7.28厘屬多間銀行之中最高，但由於它採取利率月月遞增的玩法，個別月份年利率較低，若果以每月平均計算，就不及渣打馬拉松或建行月月增息。

以下是每間銀行的詳細玩法︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

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2023年識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，起存門檻卻更低，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以拿錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

星展e$aver再加碼 4個月平均5.2厘

星展銀行e$aver的年利率最新再度上調，若有20萬元新資金，港元部分有5厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高5.2厘，現在開立此優惠，可享高息期至明年2月底，即4個月都有最少5厘。

這優惠限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

若是現有特選客戶，同樣是20萬元新資金起，年利率一樣高達4.7厘，美元高達5.2厘。

渣打單月6厘、4個月平均4.8厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，11月份的優惠繼續有驚喜，港元部分延續有最高6厘，第一階段由2.5厘加至4厘，第二階段維持5.5厘，第三階段維持6厘，即每月都有最少4厘。所以整體拉勻而言，若在11月初就開始，約120天存期，平均年利率達4.8厘。

想月月收息5厘？被動收入靠這兩招！

建行單月6厘、4個月平均4.75厘

建行亞洲更新「月月增息」優惠，最新登記期至11月13日，第四個月有6厘，但第一至第三個月分別則有3厘、4.5厘及5.5厘，4個月合計，年利率由此前的平均4.5厘，進一步加至平均約4.75厘。

恒生單月港元6.2厘、2個月平均4.35厘

恒生的高息活期優惠，只限特選客戶，10月份再次延續，已是連續7個月推出，最新登記期至10月底，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月8厘（美元），較上月的7.8厘高息。港元部分第一階段由2厘加至2.5厘，第二階段維持6.2厘，短短兩個月平均有4.35厘。

若於上月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

大新銀行6厘

大新銀行針對儲蓄戶口的「有升有息」登記期已過，上月登記的讀者，本月開始就要入錢，3個月高息期，利率逐月遞增，明年1月有高達6.5厘，3個月平均約有4.6厘。

另一個高息計劃，是針對支票戶口的「360易出糧」，額外年利率的限期為明年4月30日，額外年利率最高可達到逾5厘！計及基本儲蓄年利率0.875厘，即至明年4月都有可能鎖定6厘的高息活期。

不過要留意，這6厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均約4.5厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而10月份重新加息後，11月份維持利率不變，登記日至12月底有2.7厘，明年1月有5.25厘，明年2月有7.28厘。約4個月平均年利率約4.5厘。

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創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在指定日期前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年5月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年11月1日

撰文︰HKET理財組

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