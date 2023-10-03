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【高息活期存款】恒生加至8厘　渣打馬拉松6厘、4個月平均逾4厘｜10月份優惠更新

收息攻略 13:57 2023/10/03

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高息活期產品更高息，甚至比定期存款更抵玩。最新10月份的優惠陸續出爐，恒生的活期優惠加至最高8厘，港元部分第一階段更有加息，第二階段維持6.2厘高息；「渣打馬拉松存款」年利率繼續有調升，港元第三階段高達6厘，約4個月平均高達4.4厘。信銀國際的「大富翁存款」則在10月份重新加息，約4個月平均重上4厘以上，單月最高維持7.28厘，且罕有地現有客戶也有同樣水平年利率。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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2023年識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，起存門檻卻更低，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以拿錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

恒生單月港元6.2厘、2個月平均4.35厘

恒生的高息活期優惠，只限特選客戶，10月份再次延續，已是連續7個月推出，最新登記期至10月底，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月8厘（美元），較上月的7.8厘高息。港元部分第一階段由2厘加至2.5厘，第二階段維持6.2厘，短短兩個月平均有4.35厘。

若於上月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

渣打單月6厘、4個月平均4.4厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，10月份的優惠繼續有驚喜，港元部分延續有最高6厘，第一階段由2.5厘加至3厘，第二階段雖由5厘加至5.5厘，第三階段維持6厘，所以整體拉勻而言，若在10月初就開始，約120天存期，平均年利率達4.4厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有6厘，全期平均則少於6厘。

收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

建行單月6.5厘、4個月平均4厘

建行亞洲的「月月增息」戶口，目前登記期至10月12日，第一至第四個月的年利率依次為2厘、3.5厘、4厘及6.5厘，4個月平均下來較9月份加了息，重返4厘。

星展e$aver 4個月平均4.7厘

星展銀行e$aver的年利率近日再上調，若有20萬元新資金，港元部分有4.5厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高4.7厘；美元最高有5厘。高息期較上月延長，今次由10月初至明年1月31日，即4個月平均都有最高4.7厘。

這優惠限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

若是現有豐盛理財或DBS Account特選客戶，同樣是20萬元新資金起，年利率一樣高達4.5厘，美元高達5.2厘。

信銀國際單月7.28厘、4個月平均4.4厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而9月份縮水後，10月份重新加息、有驚喜，且現有客戶與新客戶享同樣年利率，登記日至11月底有2.7厘，12月有5.25厘，明年1月有7.28厘。

加了優惠後，現在開始趁早做，約4個月平均年利率重新回升至4厘以上。

大新銀行6厘　享高息至明年2月

大新銀行的360易出糧又再出現了，而且額外年利率的限期延至明年2月29日，額外年利率最高可達到逾5厘！由於其基本儲蓄年利率將在7月31日加至0.875厘，即至明年2月都有可能鎖定6厘的高息活期。

不過要留意，這6厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債

創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在明年1月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年5月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年10月3日

撰文︰HKET理財組

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