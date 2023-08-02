【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘

隨着多家銀行在7月底加息，不只是樓按相關的最優惠利率加了，基本儲蓄存款年利率都一律上調，普遍加至0.875%，部分加至超過1厘。

受惠基本年利率上升，信銀國際的「大富翁存款」年利率再度創新高，單月達到8.155厘，8月初登記，4個月平均有約4.6厘年利率！而「渣打馬拉松存款」也加息，第三階段高達6厘，5個月平均有約4厘；恒生7.5厘、大新銀行360易出糧，8月份都繼續有。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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近期識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

信銀國際單月8.155厘、4個月平均約4.6厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而最新8月份的優惠，延續其最高額外年利率7.28厘的做法，要留意這是額外年利率，連同基本的儲蓄年利率0.875厘（8月起生效），即第三階段（11月份）的年利率達到8.155厘！屬合資格新客戶，8月30日或之前登記，第一階段（登記日至9月30日）及第二階段（10月份），分別有額外年利率2厘及3.88厘，即有2.875厘及4.755厘。

愈早做愈着數，8月初便起步，約4個月期間，平均有約4.6厘高息。

恒生單月港元6厘、2個月平均4厘

恒生的7.5厘高息優惠，只限特選客戶，8月份再次延續，登記期至8月31日，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月7.5厘（美元）或6厘（港元）！若以港元為例，短短兩個月平均有4厘。

若於上月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

渣打單月6厘、5個月平均4厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，8月份的優惠繼續有驚喜，港元部分延續有最高6厘，第二階段加至5.2厘，第一階段略減至2厘，但整體拉勻是比上個月更高息。若8月初就起步，約5個月平均都有4厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有6厘，全期平均則少於6厘，

大新銀行6厘 享高息至明年2月

大新銀行的360易出糧又再出現了，而且額外年利率的限期延至明年2月29日，額外年利率最高可達到逾5厘！由於其基本儲蓄年利率將在7月31日加至0.875厘，即至明年2月都有可能鎖定6厘的高息活期。

不過要留意，這6厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

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建行單月5.5厘、4個月平均逾4厘

建行亞洲的「月月增息」戶口，7月中加了息，港元年利率在4個月期間依次為3厘、3.5厘、4.5厘及5.5厘，4個月平均計算約4.125厘。

星展4厘e$aver

星展銀行的e$aver在6-7月意外下調了息口，但7月中重新調升，若有20萬元新資金，港元部分有4厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高4.2厘；美元最高有4.7厘。高息期由7月至9月。

但這優惠只限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在10月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年3月底或之前發放。

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比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年8月1日

撰文︰HKET理財組

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