  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘

收息攻略 10:51 2023/08/02

分享：

分享：

隨着多家銀行在7月底加息，不只是樓按相關的最優惠利率加了，基本儲蓄存款年利率都一律上調，普遍加至0.875%，部分加至超過1厘。

受惠基本年利率上升，信銀國際的「大富翁存款」年利率再度創新高，單月達到8.155厘，8月初登記，4個月平均有約4.6厘年利率！而「渣打馬拉松存款」也加息，第三階段高達6厘，5個月平均有約4厘；恒生7.5厘、大新銀行360易出糧，8月份都繼續有。

銀行活期儲蓄戶口推廣

點擊圖片放大
+7
+6

近期識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

信銀國際單月8.155厘、4個月平均約4.6厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而最新8月份的優惠，延續其最高額外年利率7.28厘的做法，要留意這是額外年利率，連同基本的儲蓄年利率0.875厘（8月起生效），即第三階段（11月份）的年利率達到8.155厘！屬合資格新客戶，8月30日或之前登記，第一階段（登記日至9月30日）及第二階段（10月份），分別有額外年利率2厘及3.88厘，即有2.875厘及4.755厘。

愈早做愈着數，8月初便起步，約4個月期間，平均有約4.6厘高息。

恒生單月港元6厘、2個月平均4厘

恒生的7.5厘高息優惠，只限特選客戶，8月份再次延續，登記期至8月31日，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月7.5厘（美元）或6厘（港元）！若以港元為例，短短兩個月平均有4厘。

若於上月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

渣打單月6厘、5個月平均4厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，8月份的優惠繼續有驚喜，港元部分延續有最高6厘，第二階段加至5.2厘，第一階段略減至2厘，但整體拉勻是比上個月更高息。若8月初就起步，約5個月平均都有4厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有6厘，全期平均則少於6厘，

大新銀行6厘　享高息至明年2月

大新銀行的360易出糧又再出現了，而且額外年利率的限期延至明年2月29日，額外年利率最高可達到逾5厘！由於其基本儲蓄年利率將在7月31日加至0.875厘，即至明年2月都有可能鎖定6厘的高息活期。

不過要留意，這6厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，尤其是股票買賣才能達到6厘，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債

建行單月5.5厘、4個月平均逾4厘

建行亞洲的「月月增息」戶口，7月中加了息，港元年利率在4個月期間依次為3厘、3.5厘、4.5厘及5.5厘，4個月平均計算約4.125厘。

星展4厘e$aver

星展銀行的e$aver在6-7月意外下調了息口，但7月中重新調升，若有20萬元新資金，港元部分有4厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高4.2厘；美元最高有4.7厘。高息期由7月至9月。

但這優惠只限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.875厘，所以總共可獲年利率達到4.675厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在10月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年3月底或之前發放。

定期存款利率邊間好？新資金4.7厘破頂、現有資金4.4厘（7月28日更新）

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年8月1日

撰文︰HKET理財組

更多高息產品︰

【定期存款2023】1個月4.6厘速賺$3000　東亞、花旗4.4厘｜富邦4.5厘延至8月底

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升1成　除咗盈富仲有呢啲選擇

【高息股2023】滙控股價創近4年高　大行點睇？

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】10間低門檻4厘高息｜1個月4.6厘速賺$3000｜8月定存有加無減
今日
【定期存款2023】10間低門檻4厘高息｜1個月4.6厘速賺$3000｜8月定存有加無減
【綠色存款】年利率4.4厘　個人客戶都買得　1萬元起存
2023/08/01
【綠色存款】年利率4.4厘　個人客戶都買得　1萬元起存
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）
2023/07/31
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）
【定期存款】沒資格買銀債？12個月定期最高4.4厘　低門檻4.1厘（7月28日更新）
2023/07/30
【定期存款】沒資格買銀債？12個月定期最高4.4厘　低門檻4.1厘（7月28日更新）
【定期存款】6個月存期　18銀行有4厘　提前準備年結（7月28日更新）
2023/07/29
【定期存款】6個月存期　18銀行有4厘　提前準備年結（7月28日更新）
中銀香港（02388） 被動收入 恒生銀行（00011） 收息產品 大新銀行集團（02356） 長期存款 人民幣定期存款 外幣定期存款 星展銀行 華僑永亨銀行

上一篇文章

【定期存款2023】10間低門檻4厘高息｜1個月4.6厘速賺$3000｜8月定存有加無減

下一篇文章

【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增信銀國際加息）
【定期存款2023】10間低門檻4厘高息｜1個月4.6厘速賺$3000｜8月定存有加無減
【定期存款2023】10間低門檻4厘高息｜1個月4.6厘速賺$3000｜8月定存有加無減
【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙
【高息股2023】滙控股息率6厘｜恒生每股派1.1元｜港燈每股派15.94港仙
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘
【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘
【綠色存款】年利率4.4厘　個人客戶都買得　1萬元起存
【綠色存款】年利率4.4厘　個人客戶都買得　1萬元起存
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款