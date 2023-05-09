【高息存款】3個月4.5厘好過做定期｜渣打馬拉松、信銀大富翁5月優惠合集！

踏入2023年，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢要被罰手續費。

最新5月份的優惠陸續出爐，渣打銀行「高息馬拉松存款」港元部分維持最高5厘；信銀國際「大富翁存款」維持最高7.28厘。

最值得推介有星展的「e$aver」，該行5月份優惠最高5.5厘，港元部分也有4.5厘，存50萬元，3個月穩袋逾5600元，一起看看下圖︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

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恒生6.9厘進入收息期

恒生的6.9厘高息優惠，只限特選客戶，登記期在4月底已滿，若你有幸成功登記，將進入「收成期」，5月及6月的利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在8月31日前會收到額外利息。

星展5.5厘e$aver最划算

星展銀行5月份的e$aver，意外地再較4月份加息，但玩法與4月略有不同，今次只限新客戶，但不一定是高門檻的豐盛理財，較低門檻的DBS Account也可以參與。

20萬港元新資金起，5至7月的年利率有4厘，如果是出糧或按揭客戶，更有額外0.5厘年利率，即合共4.5厘；美元方面，若是2.5萬美元或以上新資金，活期存款年利率有5厘，若是出糧或按揭客戶則有5.5厘。

星展e$aver採用固定年利率的玩法，因此計算方式較為清晰，假設是港元存款，3個月4.5厘，以20萬元起存額計，期內穩賺2250元；50萬元存款便賺逾5600元。

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渣打馬拉松 最高5厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，5月份的優惠延續有最高5厘，港元及美元的第三階段（即8月份）都有5厘年利率。

不過，第一階段及第二階段的年利率，則較上一個月下調，港元的話分別為2厘及3厘，美元則為2.5厘及3.5厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有5厘，全期平均則少於5厘。

信銀大富翁7.28厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而最新5月份的優惠，延續其最高7.28厘的做法，屬合資格新客戶，5月底前登記，8月份有7.28厘。第一階段（登記日至6月30日）及第二階段（7月份），則分別維持1.48厘及1.58厘不變。

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建行月月增息 美元有5.5厘

建行亞洲的「月月增息」戶口，5月延續高息優惠並分4個月，港元及美元年利率都不變，港元第四個月有4厘，4個月平均計算約2.15厘；美元第四個月有5.5厘，4個月平均有約3.8厘。

創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，計及基本年利率則達4.425厘。不過特別的細節是額外利息會於今年11月30日或之前發放，發放時客戶需仍然維持該戶口，屬正常和有效。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是5厘，其實只有某一個階段有5厘，並非全期都有5厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年5月9日

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