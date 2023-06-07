【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集

近期定期存款現加息潮，活期存款都唔執輸，最新有虛擬銀行Ant Bank（螞蟻銀行）推30厘高息搶客！詳情如下︰

需在6月30日前成功開通並接受Ant Bank PayLater額度

在月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易

可在6月10、20及30日透過AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面搶首港幣10萬元30%年利率獎賞優惠券，每人最多搶一張

30%年利率有效期約1個月，由7月6日至8月5日，以10萬元計，1個月賺息約2500元。

其他Ant Bank PayLater合資格全新客戶，即使搶不到30厘高息，也有1個月7厘的存款利率獎賞。

踏入6月份許多高息儲蓄存款計劃都加了息，最高息的是恒生7.5厘，兩個月平均都有5厘，絕對是避險的最佳選擇！渣打銀行「高息馬拉松存款」港元部分維持最高5厘，而首兩個階段有加息；星展3個月5.5厘、信銀國際「大富翁存款」最高7.28厘，這些優惠都繼續有。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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踏入2023年，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢要被罰手續費。

恒生加至最高7.5厘

恒生的7.5厘高息優惠，只限特選客戶，6月份再次延續，登記期至6月30日，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月7.5厘（美元）或6厘（港元）！若以港元為例，短短兩個月平均有4厘，本月還新增第二個優惠，港元存夠30萬元新資金，有現金獎賞500元！若計及現金獎賞，兩個月平均有5厘高息，存30萬元賺2500元。

若於4或5月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

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星展5.5厘e$aver最划算

星展銀行6月份的e$aver，意外地再較5月份加息，雖然只限新客戶，但不一定是高門檻的豐盛理財，較低門檻的DBS Account也可以參與。

20萬港元新資金起，5至7月的年利率有4.2厘，如果是出糧或按揭客戶，更有額外0.3厘年利率，即合共4.5厘；美元方面，若是2.5萬美元或以上新資金，活期存款年利率有5.2厘，若是出糧或按揭客戶則有5.5厘。

星展e$aver採用固定年利率的玩法，因此計算方式較為清晰，假設是港元存款，3個月4.5厘，以20萬元起存額計，期內穩賺2250元；50萬元存款便賺逾5600元。

渣打馬拉松 最高5厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，5月份的優惠延續有最高5厘，港元及美元的第三階段（即9月1日至10月3日）都有5厘年利率。

好消息是，第一階段及第二階段的年利率，都較前一個月上調，港元分別為3厘及3.5厘，美元則為3厘及4.5厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有5厘，全期平均則少於5厘，以港元而言，若現時開立，3個月平均約3.7厘，比該行目前3個月4.08厘定期存款優惠略低，但好處是比定期更靈活。

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信銀大富翁7.28厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而最新5月份的優惠，延續其最高7.28厘的做法，屬合資格新客戶，5月底前登記，8月份有7.28厘。第一階段（登記日至6月30日）及第二階段（7月份），則分別維持1.48厘及1.58厘不變。

創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.75厘，所以總共可獲年利率達到4.55厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。不過特別的細節是額外利息會於今年11月30日或之前發放，發放時客戶需仍然維持該戶口，屬正常和有效。

建行月月增息 削美元優惠

建行亞洲的「月月增息」戶口，5月延續高息優惠並分4個月，港元年利率在第四個月有4厘，4個月平均計算約2.125厘；美元第四個月，由此前的5.5厘減至3.5厘。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是5厘，其實只有某一個階段有5厘，並非全期都有5厘。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年6月7日

撰文︰HKET理財組

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