【高息存款】渣打重返5厘 恒生6.9厘 活期比定期更高息、更靈活

踏入2023年，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢要被罰手續費。

最新4月份的優惠陸續出爐，雖然大家關心的信銀國際「大富翁存款」未有4月份的消息，但渣打銀行「高息馬拉松存款」4月份的優惠，竟意外較3月份加息，港元部分重返5厘，無論港元美元均有5厘。

最新亦有一間虛擬銀行參戰，同樣推出「存款馬拉松」，玩法則和渣打銀行不同。

而另一大行恒生銀行，則繼續其最高6.9厘的活期優惠。大家關心的建行亞洲「月月增息」，與星展「e$aver」，均已更新了4月份的優惠，一起看看下圖︰

銀行活期儲蓄戶口推廣

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

渣打馬拉松 最高重回5厘



「渣打馬拉松」活期存款優惠，4月份的優惠有意外驚喜﹗繼美元部分在3月份重返5厘後，港元部分亦在今個月重返5厘，確實難得。

港元部分的第一階段維持2.2厘，而第二階段由3.5厘加至4厘，第三階段由4.5厘加至5厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有5厘，全期平均則少於5厘。

如果本月做這優惠的話，第一階段大約維持兩個月，第二階段維持約1個月，而最高息的第三階段則不足1個月。4個月平均下來，有大約3厘的年利率。

美元部分繼續較港元高息， 第一階段已有3.2厘，第二及第三階段分別為4.2厘及5厘，粗略估算，4個月平均有約3.8厘左右。

建行月月增息 開美元戶口更化算

建行亞洲的「月月增息」戶口，4月延續高息優惠並分4個月，但最新優惠把港元部分減了下去，第一至第三個月分別是1%、1.5%及2%，第四個月由此前的5.5%減至4厘，4個月平均計算約2.15厘。

但如果開立美元的「月月增息」戶口，第一至四個月依次為2厘、3.5厘、4.5厘及5.5厘，4個月平均有約3.8厘，雖然也較此前減了，但比港元戶口高息。

恒生90周年慶禮 6.9厘儲蓄存款

恒生銀行為慶祝成立90周年，推出特惠儲蓄休利率，由即日起至2023年4月30日，特選客戶存入5萬港元或1萬美元新資金，並維持結餘不低於4月30日的相關結餘，就可以分兩階段有高息儲蓄年利率。

首階段是5月，港元為1.9厘，美元為2.9厘；第二階段是6月，港元4.9厘，美元是6.9厘。平均而言，港元的年利率為3.4厘，美元為4.9厘，在波動市況中，不失為短期賺息的策略之一。

但需留意，這優惠採用基本年利率+額外年利率的玩法，額外年利率在8月31日或之前存入戶口，即未必會在額外利息期完結後就存入。

而且這項優惠只適用於收到宣傳的特選客戶，其他客戶就不適用了。

創興新客戶 額外加3.8厘



創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，計及基本年利率則達4.425厘。不過特別的細節是額外利息會於今年11月30日或之前發放，發放時客戶需仍然維持該戶口，屬正常和有效。

星展e$aver 3個月都有4厘較定存高

許多高息活期採利率遞增的做法，但星展e$aver是3個月的年利率都一致，最高有4厘，但需為500萬元或以上新資金，如果是100萬元以上，為3.6厘，20萬元至100萬元以下則為3.3厘。

即使是3.3厘，相比星展本身提供的3個月港元定期3厘都要高。

不過要留意，星展e$aver早幾個月前曾經有高達5厘優惠，3月份減至4.7厘，4月份最新減至最高4厘，即使5月再延續，也有可能是向下調整的趨勢。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

留意魔鬼細節

利率遞增 平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如渣打的5厘，幾個月平均下來，大約便是3厘左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有5厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，有3厘算是很高了。建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式。

存入資金有限期 戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款 還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年4月3日

更多高息產品︰

【每周特色存息】3個月定存 教你賺走$9,000 夠儲兩張來回機票

定期存款2023 中銀減息 渣打加息 銀行瘋搶短期資金 哪兩間有5厘？

【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 4%回報邊度有？

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料