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【高息存款】渣打建行5厘最後召集 恒生6.9厘4月截止 比定期存款更高息、更靈活

收息攻略 14:52 2023/03/28

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踏入2023年，識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口比定期存款更加高，而且更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢要被罰手續費。

3月份仍有不少銀行提供5厘活期存款優惠，不少優惠的登記日記即將屆滿，由於定期存款利息有所回落，未知下個月的活期存款優惠，能否再延續？

最新有恒生銀行參戰，特惠儲蓄年利率高達6.9厘，但有特定條件；有些銀行是個別月份有5厘，究竟詳細如何能拿到高息？有沒有魔鬼細節？以下逐一拆解。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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恒生90周年慶禮  6.9厘儲蓄存款

恒生銀行表示，為慶祝成立90周年，推出特惠儲蓄休利率，由即日起至2023年4月30日，特選客戶存入5萬港元或1萬美元新資金，並維持結餘不低於4月30日的相關結餘，就可以分兩階段有高息儲蓄年利率。

首階段是5月，港元為1.9厘，美元為2.9厘；第二階段是6月，港元4.9厘，美元是6.9厘。平均而言，港元的年利率為3.4厘，美元為4.9厘，在波動市況中，不失為短期賺息的策略之一。

但需留意，這優惠採用基本年利率+額外年利率的玩法，額外年利率在8月31日或之前存入戶口，即未必會在額外利息期完結後就存入。

而且這項優惠只適用於收到宣傳的特選客戶，其他客戶就不適用了。

渣打馬拉松 最高重回5厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，3月份的優惠有意外驚喜，美元部分重返5厘，第一階段為3厘，第二階段有4厘，第三階段有5厘，三個階段都較上月高息。

港元部分亦沒有減息，維持第一階段2.2厘，第二階段3.5厘，第三階段4.5厘不變。

不過，如果本月做這優惠的話，高息期就較上月短，因為第三階段維持去到7月3日就完結，與上月一樣，變相少了一個月有高息。

而且要留意，這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有5厘，全期平均則少於5厘，以美元部分為例，若現時開立，第一階段(即較低息部分)長達兩個月，4個月平均下來，有接近4厘。

信銀大富翁存款7.28厘  但平均較定期低

活期存款優惠當中，雖然以信銀的大富翁存款最高息，最後一個階段的年利率達7.28厘，3月份也維持此前水平。然而，前兩個階段的年利率再較上月有所下調，以新客戶而言，分別為1.2厘及1.58厘。4個月階段平均不足3厘水平。相比之下，該行的定期存款有逾3厘。

建行月月增息  開美元戶口更化算

建行亞洲的「月月增息」戶口，3月延續高息優惠並分4個月，但最新優惠把港元部分減了下去，第一至第三個月分別是1%、1.2%及1.5%，至第四個月才維持5.5%，4個月平均計算就只有2.3厘。

但如果開立美元的「月月增息」戶口，第一至四個月依次為3厘、4厘、5厘及5.5厘，4個月平均有4.375厘，可謂完勝港元及人民幣戶口。

值得一提是，若持有月月增息戶口，做1星期外幣定存有高達15厘高息，是全城最高的外幣短存息口。

大新出糧戶  5厘直至明年

大新銀行的「360°易出糧服務」亦很着數，如果持有該行VIP i-Account綜合理財戶口，又登記出糧服務，存款金額達80萬元，有額外活期存款年利率5厘，直至2024年1月31日。

目前該行的基本活期存款年利率為0.625厘，即合共有5.625厘。

不過別以為這5.625厘是手到拿來，你不單需要為新的理財客戶，也要每月做各種任務，例如要做最少5000元證券交易等等。這和花旗的Citi利息Booster（做齊任務有2.4厘活期年利率）的玩法相似，是想增加客戶使用銀行內的不同服務。

創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，計及基本年利率則達4.425厘。不過特別的細節是額外利息會於今年11月30日或之前發放，發放時客戶需仍然維持該戶口，屬正常和有效。

星展e$aver  3個月都有4.7厘較定存高

許多高息活期採利率遞增的做法，但星展e$aver是3個月的年利率都一致，最高有4.7厘，但需為500萬元或以上新資金，如果是100萬元以上，為4.3厘，20萬元至100萬元以下則為4厘。不過，即使是4厘，相比星展本身提供的3個月港元定期3.2厘都要高。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高，例如星展3個月平均最高5厘，大新1年有逾5厘，都比市場上的定存更高息；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

留意魔鬼細節
利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如信銀的7.28厘，幾個月平均下來，大約便是3厘左右。所以讀者不要單看宣傳標題，便以為全期都有7.28厘。不過，對於具有彈性的活期儲蓄戶口而言，有3厘算是很高了。渣打的「馬拉松活期存款」及建行亞洲的「月月增息儲蓄戶口」，也是利率遞增的方式。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年3月28日

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