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【高息存款】單月8厘高息過銀債、3個月平均4.9厘｜恒生7.5厘本月截止

收息攻略 10:30 2023/07/25

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不少銀行在7月中下旬加了儲蓄存款年利率，例如建行亞洲的「月月增息」及星展「e$aver」都加了息。

而目前最高息的是信銀國際單月8厘，現在登記，3個月平均都有接近5厘，絕對是避險的最佳選擇！渣打銀行「高息馬拉松存款」港元部分維持最高5厘，且本月第二個階段有加息；而恒生7.5厘、大新銀行360易出糧，7月份都繼續有。

銀行活期儲蓄戶口推廣

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近期識玩當然玩活期儲蓄存款，因為其息口隨時高過定期存款，而且活期更靈活，若有緊急資金需求，隨時可以攞錢走，雖然會失去額外利息，但不至於像定期一樣，提早攞錢可能被罰手續費。

信銀國際單月8.03厘、3個月平均近5厘

信銀國際的「大富翁存款」採用月月增息的做法，而最新7月份的優惠，延續其最高額外年利率7.28厘的做法，要留意這是額外年利率，連同基本的儲蓄年利率0.75厘，即第三階段（10月份）的年利率達到8.03厘！屬合資格新客戶，7月29日或之前登記，第一階段（登記日至8月31日）及第二階段（9月份），分別有額外年利率2厘及3.18厘，即有2.75厘及3.93厘。

愈早做愈着數，現在起步，約3個月期間，平均有約4.9厘高息。

要留意，如果本周銀行再跟隨美聯儲加息，若提高基本儲蓄年利率，總利息便會再增加。

恒生單月港元6厘、2個月平均4厘

恒生的7.5厘高息優惠，只限特選客戶，7月份再次延續，登記期至7月31日，存入5萬港元或1萬美元新資金，最高有單月7.5厘（美元）或6厘（港元）！若以港元為例，短短兩個月平均有4厘。

若於上月已經成功登記的客戶，本月已進入「收成期」，利息會遞增，客戶會先收到基本年利率，在指定日期前會收到額外利息。

【高息儲蓄】1年儲12萬大法   教你告別月光族

渣打單月5厘、4個月平均3.9厘

「渣打馬拉松」活期存款優惠，7月份的優惠有驚喜，港元部分延續有最高5厘，第二階段加至4.5厘，第一階段維持3厘，若現時起步，近4個月平均約3.9厘。

需留意這是月月增息的玩法，只是最後一個階段有5厘，全期平均則少於5厘，以港元而言，相比該行目前3個月4.5厘定期存款優惠略低，但好處是比定期更靈活。

建行單月5.5厘、4個月平均逾4厘

建行亞洲的「月月增息」戶口，7月中加了息，港元年利率在4個月期間依次為3厘、3.5厘、4.5厘及5.5厘，4個月平均計算約4.125厘。

大新銀行5.75厘　享高息至明年2月

大新銀行的360易出糧又再出現了，而且額外年利率的限期延至明年2月29日，額外年利率最高可達5厘！連同基本儲蓄年利率，即至明年2月都有可能鎖定5.75厘的高息活期。

不過要留意，這5.75厘是來得不易，因為需為指定理財戶口、選用出糧服務、進行指定銀行服務，存款金額80萬元或以上才有，而且每月可獲額外利息設有上限，為6000元。

定期存款利率邊間好？新資金4.6厘破頂、現有資金4.3厘（7月21日更新）

星展4厘e$aver

星展銀行的e$aver在6-7月意外下調了息口，但7月中重新調升，若有20萬元新資金，港元部分有4厘，出糧戶口額外多0.2厘，即最高4.2厘；美元最高有4.7厘。高息期由7月至9月。

但這優惠只限較高門檻的豐盛理財客戶，且需為全新開立或晉升的客戶。

創興新客戶  額外加3.8厘

創興的悅秀理財迎新獎賞，新客戶的首20萬元儲蓄存款，可獲額外3.8厘年利率，由於基本年利率在近日加至0.75厘，所以總共可獲年利率達到4.55厘。存20萬元，3個月收息2275元，且毋需像定期一般鎖定資金。

不過要注意，若在今個月開戶，戶口需在10月底前維持一定金額，額外利息才會以現金獎賞的形式，於明年3月底或之前發放。

比定期存款更高息、更靈活

雖然上述活期存款優惠有魔鬼細節，但息口比定期更高；另一方面，定期存款鎖死資金，如果開立這些活期存款，早途有要事需取款，最多無法取盡高息，也不至於被罰手續費。

利率遞增  平均利息一定比宣傳標題低

綜觀上圖，幾間推出活期儲蓄戶口優惠的銀行，部分採用利率遞增的玩法，例如標題是8厘，其實只有某一個階段有8厘，並非全期都有8厘。

存入資金有限期  戶口不能作其他用途

這類戶口雖然彈性比定期存款高，但又比一般儲蓄戶口低，因為 1) 存入資金有限期，過了一定限期後不可存入；2) 戶口可能不能用作其他用途，例如建行的月月增息，便不可以用作綜合理財用途。

如中途提款  還能享有高息嗎？

部分銀行較為「均真」，如客戶中途提款，只有餘下款項可享高息年利率。不過，如果餘下款項低於一定金額，銀行有機會全部款項都不能給予高息年利率。因此，讀者在開立這類型戶口時，切記要看清楚條款細則。

本文最後更新日期︰2023年7月25日

撰文︰HKET理財組

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