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商湯多方面培育香港科研人才　推動AI教育生態發展

博客 15:49 2022/11/22

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政府最新一份發表的《施政報告》提出多項吸引人才及發展創新科技的新措施，作為誕生於香港的AI公司，商湯科技同樣相信人才正是推動香港創新的引擎。要推動香港創科發展，我們認為只有本地培育和外部引入並駕齊驅，才能構建多元化人才的科創生態圈。

與中大、科學園合作  推動本地AI人才發展

在本地人才培育方面，我們認為企業需要為本地科技人才提供更多信息交流與合作的機會。以商湯為例，我們與香港中文大學多媒體實驗室（MMLab）合作，為眾多香港AI科研人員提供了良好的發展平台，產出了眾多全球頂尖的科研成果。同時，商湯也為實驗室的博士提供在港實習的機會。

除了為科研人才提供交流和合作的平台，盡早讓本地學生接觸及學習科技的機會亦至關重要。有見及此，商湯早於去年便成立了粵港澳大灣區青年AI發展中心，目的正是為青年人才提供一個全面的AI學習及實踐平台，讓中小學與大學之間的AI學習課程更容易銜接。另外，商湯也與香港科學園合作，參與「明日創科領袖培訓計劃」（TLT Program），為香港年輕人提供實習及創科技能培訓等，讓本地、海外對創科感興趣的年輕人發揮所長。

事實上，香港在創科上有著天然的人才優勢。香港不但匯聚一流的大學和頂尖的基礎科研學術機構，而且科研實力不容小覷，包括有五家大學排名進入全球前一百，並擁有16個國家重點實驗室和6個國家工程技術研究中心。得益於此，商湯集團每年也從香港地區或香港高校招聘近150位不同領域的人才。隨著政府積極推出吸納外來人才的政策，相信將會為國際人才來港帶來更多便利。

商湯未來亦會繼續響應政府號召，積極培育本地人才，攜手與學界合作，進行產學研的協同，共同助力AI教育生態發展。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

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