Black Friday只係噱頭？價格與聖誕前夕相同　商家或先加價再折扣　非最優惠

踏入2022年11月下旬，Black Friday和聖誕節2大普天慶的節日即將來臨，不少商家都藉此推出優惠，而買家更是把握機會享受折扣。不過，有分析指，在Black Friday入手原來並非最優惠，商家會先抬高價格然後推出折扣，又或者產品價格在其他日子比Black Friday更便宜。到底Black Friday與聖誕節前夕的價格相差多少？

產品價格與聖誕節前夕相同

外國網站Money Saving Expert整理了2021年的Black Friday和聖誕節前夕的產品價格變化，該網站整理了2個表格，分別指出了Black Friday價格確實有優惠的產品，以及一些在Black Friday折扣的產品其實與非節日時的價格相同或者不變的。

在Black Friday和2021年的12月23日的價格是一樣的產品，例如有任天堂Switch（OLED款式）零售價為309.99英鎊，及PS4 500GB零售價為249.99英鎊，以上2種產品在Black Friday和聖誕節前夕的價格都不變。

■5種產品與聖誕前夕價格相同■

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而在Black Friday有折扣的產品則例如有，任天堂Switch 主機其零售價為219.99英鎊；Black Friday的售價為179英鎊；聖誕節前夕的售價為199.99英鎊。另外，Airpods Pro的零售價為239英鎊；Black Friday的零售價為185英鎊；在聖誕節前夕的售價為189英鎊。

■5種產品Black Friday更優惠■

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非Black Friday產品更便宜

另外，英國廣播公司（BBC）報道指出，Black Friday和Cyber Monday都是網上零售最忙碌的一日，在早幾年曾經出現過購物的熱潮，包括各大店舖大排長龍、貨架被掃得空空如也等。不過，有消費者被警告，Black Friday其實並非可享有真正折扣優惠。報道引述外國消費調查公司「Which?」的分析指，在2021年有183間公司在Black Friday前半年的價格是比Black Friday還要便宜，當中英國知名百貨公司John Lewis發售的一部價值869英鎊的雪櫃在Black Friday之後便宜了20英鎊，而且此價格維持了到2022年。

另外，「Which?」更發現有一些零售公司在Black Friday來臨之前會提高商品的價格，令產品價格看似正進行促銷優惠。分析指，Amazon和Very公司有超過70%的產品在一年內的其他時間是更便宜，而「Which?」的零售編輯Reena Sewraz表示，Black Friday並非價格最便宜的時侯，有時會發現想入手的東西會在聖誕節、新年或其他時間的價格是相同或更便宜。

責任編輯：區祖飛

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