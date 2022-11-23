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百樂酒店海鮮自助晚餐買2送2 AEON掛衣袋、壓縮袋$30/3件

精明消費 07:30 2022/11/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.百樂酒店：快閃優惠  自助晚餐買2送2

即日起至12月1日，Park café推出限時快閃優惠，4位惠顧自助晚餐，即送2位免費。現凡經以下指定訂座連結預訂星期一至四的「蟹之美饌」海鮮自助晚餐，並成功繳付每位100元訂金，即可享「買二送二」優惠，須提前一天預訂。

訂購連結：按此

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2. AEON：快閃 掛衣袋、壓縮袋及抽濕用品30元/3件

最近天氣日夜溫差大，衣櫃内同時有夏天同冬天衫好混亂，Living Plaza同Daiso有好多收納小法寶，即日起至11月24日，所有12元掛衣袋、壓縮袋及抽濕用品30元/3件。

    點擊圖片放大

3.Jollibee 快樂蜂：世界盃精選  惠顧套餐送禮品

睇世界盃又點少得美食？下午6時後購買任何世界盃套餐額外加送雀巢咖啡 Smoovlatté咖啡飲料(268毫升)禮券乙張及以下隨機2款禮品。

隨機 2 款禮品：
Hershey 綠茶朱古力 28 克 +
麥維他(雲呢拿味)忌廉夾心餅40克或
麥維他(朱古力味)忌廉夾心餅40克

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撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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