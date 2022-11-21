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【保險保障】 富通新壽險計劃　長達128年　高達3%每年可支取現金

保險 18:31 2022/11/21

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富通保險宣布推出「富緻128」壽險計劃 ，為客戶提供周全的財富增值方案。計劃最早由第一個保單周年日及往後每個保單周年日派發高達投保單位3%的保證可支取現金予保單持有人最長達128年，更容許無限次轉換受保人，並提供周年紅利。

投保可有高達20%首年保費回贈

富通保險首席產品總監關珮妍表示，「富緻128」壽險計劃，正好全面滿足客戶實際所需，不單為保單持有人每年創造無間斷穩定收入以應付生活需要，計劃的不同特點更有效協助客戶累積及傳承財富，真正做到無憂生活。由即日起至2023年3月31日，成功投保「富緻128」壽險計劃並達指定保費要求的客戶，即可有高達20%首年保費回贈。而計劃有以下5大特點，包括：

1. 每年派發保證可支取現金最長達128年

此計劃最早於第一個保單周年日1起及往後每個保單周年日派發保證可支取現金至最新受保人年屆128歲的保單周年日或第128個保單周年日（以較早者為準），尤如自製專屬穩定年終收入，而且不影響保單的保證現金價值。 

2. 提供「額外守護您現金保障」

於第五個保單周年日後，若受保人於70歲或之前不幸確診癌症、中風或嚴重心臟病發作，可在額外守護您現金保障賠償申請獲批後緊接的保單周年日起的連續3個保單周年日獲派發「額外守護您現金保障」，金額將相等於保證可支取現金。額外保障提供財政支援，紓緩家庭經濟壓力，照顧康復後的生活需要，讓客戶從容面對不同人生階段的挑戰。 

3. 派發非保證週年紅利及終期紅利

由第6個保單周年日起每年派發非保證週年紅利供提取、累積生息或用作扣減保費；於第10個保單週年日起每年公佈非保證終期紅利並在退保/部份退保、期滿或受保人不幸身故時（已行使保單延續選項除外）派發。 

4. 無限次轉換受保人並保障至新受保人128歲

由第一個保單周年日起可無限次轉換受保人，而保障期亦會調整至新受保人年屆128歲的保單周年日或第128個保單周年日(以較早者為準) 。除無限次轉換受保人外，保單持有人亦可於受保人在生時及保單生效時使用保單延續選項以指定一位受益人，於受保人不幸身故後成為新受保人及新保單持有人(如適用)以延續保單及傳承財富。 

5. 長達4年之保費假期

於第三個保單周年日起及保單生效時，讓客戶可因應突發事情或短期需要申請保費假期，並於獲批後的下一個保單周年日起暫緩繳交保費，彈性處理保費安排，而毋須擔心保單失效。

責任編輯：區祖飛

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