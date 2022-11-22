幣圈FTX爆煲 缺政府監管 流動性風險不容忽視

過去幾年，加密貨幣非常火熱，曾一度掀起投機狂潮。但到了今年，加密貨幣市場一直不景氣，全球市值持續縮水。半年前，LUNA幣和UST幣已經大崩盤，而幾天前全球第二大加密貨幣交易所FTX申破產，現擠提現象，是幣圈的流動性風險事件，更有業界人士形容這是幣圈的「雷曼時刻」。投資者們如何應對流動性風險？

什麽是流動性風險？

流動性風險是指因市場成交量不足或缺少願意交易的對手，導致未能在理想的時點完成買賣的風險，也可以理解成買入或賣出資產的容易程度。通俗而言，因賣家多於買家，出現供過於求現象，導致金融產品賣不出。



當一種資產的流動性越強，就越容易將其轉化為現金並找到現成的買家，代表流動性風險較低；而缺乏流動性的資產，則需要更多的時間找尋買家，來轉換為現金和出售，代表流動性風險較高。



即流動性高，一般認為投資的風險較低；流動性低，一般認為投資的風險會較高。



流動性風險並不單指一種金融商品，包含股票、債券、外匯、不動產等等。各種金融工具都要考慮到流動性風險，也就是它被交易買賣的容易程度，以及過程需要付出的成本。現金被認為是流動性最高的資產。



而流動性風險不單發生在金融商品上，如果某企業手上現金不足，無法支付到期的負債，導致無法順利營運，這也稱為流動性風險。本次FTX交易所破產事件，就是出現了用戶無法順利將錢領出的流動性風險，也就是發生擠提。

歷史上的流動性危機

歷史上也發生過很多流動性危機事件，全球範圍内，流動性危機大體分為兩種，新興市場危機和美國金融泡沫所引發的全球流動性危機。



其中新興市場危機包括1980年的拉美債務危機，1994-1995年的墨西哥比索危機、1997年的東南亞金融風暴等等。



美國金融泡沫引發的全球流動性危機，比如2001年的互聯網泡沫所引發的納指暴跌、2008年的房地產泡沫所引發的次貸危機，以及2020年的疫情觸發高估值美股的巨幅下跌。



投資者如何應對？

當投資者投資的商品出現流動性風險時，很難毫無損失地全身而退，就像本次FTX破產事件，很多用戶都出現無法提款的情況，投資者能做的就是在投資前謹慎做選擇，避開流動性較低的商品，以下是3條投資建議：



1.提防缺政府監管的金融商品

在投資任何金融商品之前，一定要確保是否受政府機構監管。首先，這能保證該商品是合法交易的，不是騙徒圈錢手段。其次，這能保證在以後發生任何事情時，政府部門相關機構能夠給予投資人一定的保護。



2.提防流動性低的商品

上文提到，流動性低，一般認為投資的風險會較高，由於缺乏有意願的投資者或投機者，較低流動性的資產較難進行買賣。



流動性低金融商品包括：冷門股票、公司債、珠寶古董、房地產及規模較小的數字貨幣等。這些冷門的商品往往在買入之後往往很難找到買家接手，從而容易造成投資成本的損失，從而增加流動性風險。



3.提防自己不熟悉的商品

在任何投資行為中，信息的獲取與分析是尤其重要的，這將決定投資的成功與否，這也是投資行為與投機行為的本質區別。在投資之前，理應充分了解所投資產品的各種屬性，包括所投資金融產品過去的表現、相關新聞事件、成交量及相關機構發行研究報告等。



切勿投資任何自己不熟悉的商品，例如藝術品、珠寶鑽石、葡萄酒、古董等。不單這些冷門的種類，平時常討論的股票、債券、房地產、期貨、期權等當中冷門的個體都要避免。在不知道市場交易狀況下，很容易因錯誤操作或無法出售而血本無歸。

責任編輯：梁政琪

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