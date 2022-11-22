【名品攻略】Hermès預告2023年加價　即睇8大保值款式過去1年價格升幅　Picotin 22加幅達5%

在名牌包包界中，Hermès絕對稱王，雖然它的定價昂貴加上不容易入手，但Hermès多個款式都是保值之選。近日愛馬仕財務執行副總裁預告品牌將會在2023年加價，消息一出相信不少Hermès愛好者都會立即入手。本網為大家精選了8大保值入手之選，以及比較了它們在2021年至2022年的價格升幅，不妨參考一下。

2023年加幅將達5%至10%

早前愛馬仕財務執行副總裁Eric du Halgouet接受《路透社》的訪問時提到， 有意計劃在2023年上調旗下產品的價格，加幅為5%至10%，價格調整的主要原因是受到匯率波動和生產成本持續上升導致新一輪加價。事實上，愛馬仕在疫情之後已多次上調了產品的價格，但每次加幅都不會高於5%。在2022年年初的加價中，產品售價平均上升約4%。

不過，對比LV和Chanel品牌或其他品牌的產品在疫情後的加價更高。例如，LV在2022年2月在進行了全球加價時，Capucines系列手袋加幅為20%，而Chanel在2021年秋冬對經典手袋價格調整後，中號的Classic Flap款式在歐洲的定價更是超越Hermès Kelly系列的手袋。

Garden Party TPM 30加幅最少

在Hermès眾多款式中，以下8個款式絕對是不少女士夢寐以求，本網列出了這8個款式在2021年與2022年的價格升幅變化，在此期間，升幅最厲害的為Picotin MM 22cm Clemence達5%，此款2021年定價為3,000美元（約23,432港元），上調至2022年的3,150美元（約24,604港元）。其次，為Kelly 25cm Chèvre, Sellier達3.64%升幅，此款2021年定價為11,000美元（約85,919港元），升至2022年的11,400美元（約89,044港元）。

而在這8個款式中加幅最少的為Garden Party TPM 30, Negonda，只有2.13%的升幅，此款在2021年的定價為3,525美元（27,533港元），至2022年則上調為3,600美元（約28,199港元）。

■Hermès8大必買保值手袋款式■（由升幅高至低排列）

















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責任編輯：區祖飛

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