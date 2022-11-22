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內房國進民退 境外債參與度料大減 民企要自謀生路

個人增值 08:00 2022/11/22

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內房行業近日迎來轉機，不過有機構相信，中央近日的援助措施對國有開發商有利，在國進民退的情況下，其中一個影響是內房企業在境外債券市場的參與度將大減。

標普全球評級表示，國有開發商的興起將帶來中國房地產行業的轉型。房地產開發的金融創新將會減少，企業在境外債券市場的參與度將大大下降，尤其是考慮到近期美國加息情況。

標普全球評級信用分析師曾錫恩表示，民營開發商曾是亞洲新債發行市場高度活躍的一部分。它們以驚人的速度擴張，以債務為依託採用高周轉模式快進快出。如今時移世易，房地產市場已大幅收縮，一批穩紮穩打的國有開發商成為新的主角。中國民營開發商的隊伍越來越小，亞洲投機級債券市場隨之大幅萎縮。

內房佔亞洲美元債發行量大減

在過去，中國開發商約佔亞洲地區投機級美元債發行量的40%左右，佔大中華區投機級美元債發行量的70%以上。而今中國開發商的佔比已經微不足道。2021年中國民營企業發行境外債券370億美元，幾乎全為投機級。2022年上半年不含債券置換，其發行量已經下降到20億美元。

不過標普認為，伴隨著民營開發商的衰落，中國房地產市場的規模大為縮小。但是，市場也將變得更為穩定。作為新的市場主導力量，國有開發商的杠杆運用力度將少於民營企業，其行事風格也不太可能刺激房價泡沫產生。

在保交樓的大前提下，政府正在採取更大力度的措施來挽回市場信心。僅11月份公佈的多輪措施，應該就能為房地產行業注入1萬億元的流動性。

標普認為，這些政策意義重大，可能會使中國的房地產危機在未來3到6個月迎來拐點，同時也將築牢國有開發商新取得的市場主導地位。

政府措施以國企為主要對象

但與此同時，民企將要自謀生路。標普全球評級信用分析師盧文正表示，中國政府近期措施將以國有開發商為主要對象，因為它們財務最穩健。同時也會兼顧少數幾家能夠生存的民營開發商。該行認為，很多不夠穩健的開發商（主要是民企）將需要自謀生路。

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