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活期儲蓄年利率1.2% 平安壹賬通竟非虛銀最高 呢間有3.6厘

收息攻略 18:13 2022/11/21

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虛擬銀行為吸新客，無論是存款利率、貸款利息、消費回贈等等，往往有不同的優惠，最新有平安壹賬通銀行（PAOB）推出高達1.2%活期存款優惠，個人客戶存入新資金到PAOB個人銀行儲蓄賬戶，首50萬港元可享1.2%活期存款年利率優惠。

1.2%包活基本利息及獎賞利息

睇真啲，這1.2%是包括兩部分，首先該行把活期存款基本年利率劃一調整至0.4%，然後若是新資金首50萬元，合共有1.2%年利率，包括0.4%的基本利息以及獎賞利息。留意獎賞利息（如有），只會在下個月的20日分開存入賬戶。

這玩法和該行的5.5厘定期存款相似，額外年利率獎賞是分開在不同時間存入賬戶的，詳情看︰【定期存款邊間好 ─ 5厘篇

而綜觀8間虛擬銀行，並非全部有活期儲蓄優惠，部分只有0.1%甚至0.01%，與傳統銀行相若。但也有部分有1%優惠，有一間更高達3.6%。

8間虛銀活期儲蓄年利率（年利率由低至高排列）

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天星銀行3.6%有條件

要拿到天星銀行3.6%活期儲蓄年利率，需為今年3月18日起成功開戶的客戶，而且只有存款的首2萬元有3.6%活期年利率，意味這3.6%最多賺一年720元利息。賬戶餘額的2萬元以上至30萬元，年利率為0.5%。

如果不是今年3月18日起的新客戶，也有1.2%活期年利率，與PAOB今次的推廣一樣，不過天星的1.2%限首5萬元賬戶餘額，PAOB則為首50萬元新資金。

livi bank及螞蟻銀行都有最多1%活期儲蓄年利率，但也有存款上限，1%只限首5萬元(livi bank)或首2萬元(螞蟻銀行)。

至於Mox Bank及ZA Bank，開業早期的活期儲蓄年利率一度較高，但目前擁有一定客戶基礎後，已分別調整至0.3%及0.31%。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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欄名 : 存款收息

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