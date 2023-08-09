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【高息活期存款】10.8厘短存如何計算？相較傳統銀行更抵玩嗎

收息攻略 13:30 2023/08/09

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虛擬銀行為吸新客，除了持續推出定期存款、貸款利息、消費回贈等優惠，連活期存款亦加推獎賞。Mox最新活期存款優惠，最多有達10.8厘，但有何條件及門檻？即看下文介紹︰

8間虛銀活期儲蓄年利率

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部分活期高息過傳統銀行

近日傳統銀行也在加息，基本的活期儲蓄存款，大部分加至0.875厘，部分加至1厘以上，導致虛擬銀行的優勢收窄，不過部分虛銀的活期存款仍然較高，例如平安壹賬通銀行有1.2厘，而且大額存款也能享有此息率。天星銀行也有3.6厘，不過只限首2萬元存款。而livi及螞蟻銀行基本年利率也有1厘，但各自設有1厘的存款上限，讀者要留意條款。

Mox最高10.8厘

如果能夠做齊任務，息口水平將更高，Mox Bank有高達6.2厘，新客戶若維持新資金在賬戶內，最高更有10.8厘，這麼高的年利率究竟是如何計算出來的？

首先，Mox的基本年利率為0.3厘，新客戶額外多3.2厘，即合共3.5厘。若果使用指定邀請碼在本月底前開戶，並維持新資金規模在5萬元，那麼就有600元現金獎賞在今年底前存入，這600元就相當於7.3厘年利率，加上3.5厘，這5萬元合共就能享10.8厘。

如果做其他任務也可以加息，包括消費、建立自動轉帳等等，連同基本年利率最多達6.2厘。不過限首25萬元資金，期限也是60日。

傳統銀行暫時更抵玩

照目前來看，傳統銀行的高息活期存款，似乎更抵玩，例如恒生單月有6厘，信銀單月更有逾8厘，全期平均有逾4厘，而且適用於大額存款。詳情可看︰【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘

傳統銀行的一般「紅簿仔」存款利率，可參考此文︰【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債

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