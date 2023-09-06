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【高息活期存款】首5萬元6.88厘｜限定日子搶33厘　如何取得？

收息攻略 14:31 2023/09/06

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虛擬銀行為吸新客，除了持續推出定期存款、貸款利息、消費回贈等優惠，連活期存款亦加推獎賞。螞蟻銀行最新活期存款獎賞，最多有達33厘，但有何條件？即看下文介紹︰

8間虛銀活期儲蓄年利率

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螞蟻Paylater開通並消費 可獲33%存款寶活期年利率

螞蟻銀行推3周年迎新獎賞活動。於推廣期內（即日至本月底30日），在AlipayHK內的螞蟻銀行小程式成功開通Ant Bank PayLater，並使用Ant Bank PayLater並成功支付一次的用戶，即取得5%存款寶活期年利率利息賞。

而要取足5%存款寶活期年利率，須留意以下條款：

  • 存款上限：年利率獎賞只適用於首10萬元存款
  • 銀行於獎賞期（10月5日至11月4日）內發放額外利息，故須於期內維持10萬元存款金額
  • 獎賞期內，活期存款賬戶及存款寶賬戶保持有效；存款寶賬戶必須已連接至用家AlipayHK同名賬戶
  • 獎賞期內，於PayLater賬戶按時還款、沒有逾期
  • 獎賞期內，賬戶沒有因任何原因被查封、凍結或不可使用

螞蟻另設「Ｎ賞星期三」活動，申請Ant Bank PayLater並成功支付一次，於每個星期三前往指定活動頁，即有機會獲包括33%存款寶活期年利率及其他獎賞。要注意的是，33%存款寶活期年利率只限於指定活動日可獲搶券資格，若今日（9月6日）錯過了，還有9月20日可以搶。

而要取足33%存款寶活期年利率，須留意以下條款：

  • 完成首筆交易後，於指定活動日中午12時前往AlipayHK相關頁面換取，名額有限
  • 存款上限：年利率獎賞只適用於首10萬元存款
  • 銀行於獎賞期（10月5日至11月4日）內發放額外利息，故須於期內維持10萬元存款金額
  • 獎賞期內，活期存款賬戶及存款寶賬戶保持有效；存款寶賬戶必須已連接至用家AlipayHK同名賬戶
  • 獎賞期內，於PayLater賬戶按時還款、沒有逾期
  • 獎賞期內，賬戶沒有因任何原因被查封、凍結或不可使用

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行

部分虛銀活期高息過傳統銀行

近日傳統銀行也在加息，基本的活期儲蓄存款，大部分加至0.875厘，部分加至1厘以上，導致虛擬銀行的優勢收窄，不過部分虛銀的活期存款仍然較高，例如平安壹賬通銀行有1.2厘，而且大額存款也能享有此息率。天星銀行也高達6.88厘，不過只限首5萬元存款。而livi及螞蟻銀行（存款寶賬戶）基本年利率也有1厘，但各自設有1厘的存款上限，讀者要留意條款。

Mox高達6.2厘

如果能夠做齊任務，息口水平將更高，Mox Bank有高達6.2厘。首先，Mox的基本年利率為0.3厘；本月底30日或之前開戶的新客戶，於開戶首60日將Mox設為FPS預設收款銀行，則額外多3.2厘，即合共3.5厘。如果做其他任務也可以加息，包括消費、儲蓄及繳費等，連同基本年利率最多達6.2厘。不過限首25萬元資金，期限60日。

傳統銀行仍抵玩

照目前來看，傳統銀行的高息活期存款，仍然抵玩，例如渣打單月有最高6厘、恒生單月有6.2厘，而且都適用於大額存款。詳情可看︰【高息活期存款】恒生加至7.8厘　渣打馬拉松7厘｜9月份優惠更新

傳統銀行的一般「紅簿仔」存款利率，可參考此文︰【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息）

更多高息產品︰

【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻

定期存款利率邊間好？4.5厘不同存期、高低門檻都有（9月5日更新）

【高息股2023】銀娛恢復派息｜中海油、佐丹奴近10厘息（附5厘高息股一覽）

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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欄名 : 存款收息

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