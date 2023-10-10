【高息活期存款】虛銀6.88厘搶客｜無上限3厘活期｜8厘定存倒數1星期

虛擬銀行為吸新客，除了持續推出消費回贈、貸款優惠等，連活期存款亦加推獎賞，最高有首5萬元6.88厘，亦有虛銀推無上限3厘。定期存款也有優惠，10厘加息券最後今天、8厘快閃定存賺逾3萬元利息！即看下圖介紹︰

8間虛銀活期儲蓄年利率

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【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

定期存款10厘加息券

富融銀行雖然沒特別做活期推廣，但近日有10厘定存推廣，優惠期暫定到今天（10月10日），如果以美元兌換至港元，可獲10厘港幣加息券；以港元兌換美元，則有10.8厘美元加息券。

加息券適用於1星期定存，存款金額上限等同於外幣兌換交所的金額。

8厘快閃賺息逾3萬元

匯立銀行則推出8厘定期存款，暫定做到10月16日下午3時。若透過GoWealth智動投資顧問或自選基金一次性投資達1萬港元，並存入新資金開立1個月定期存款，就有8厘年利率，上限500萬元，若用盡限額，短短1個月收息逾3萬元。

部分虛銀活期高息過傳統銀行

近月傳統銀行也在加息，基本的活期儲蓄存款，大部分加至0.875厘，部分加至1厘以上，導致虛擬銀行的優勢收窄。不過，部分虛銀的活期存款仍然較高，例如平安壹賬通銀行近日有3周年推廣，推出無上限3厘活期存款，意味大額存戶都有3厘。不過3厘的優惠期暫時只有1個月，做到今個月底。

天星銀行也高達6.88厘，但只限8月11日起成功開戶的新客戶、首5萬元存款。而livi及螞蟻銀行（存款寶賬戶）基本年利率也有1厘，但各自設有1厘的存款上限，讀者要留意條款。

Mox高達6.2厘

如果能夠做齊任務，息口水平將更高，Mox Bank有高達6.2厘。首先，Mox的基本年利率為0.3厘；於開戶首60日將Mox設為FPS預設收款銀行，則額外多3.2厘，即合共3.5厘。如果做其他任務也可以加息，包括消費、儲蓄及繳費等，連同基本年利率最多達6.2厘。不過限首25萬元資金，期限60日。

傳統銀行仍抵玩

照目前來看，傳統銀行的高息活期存款，仍然抵玩，例如渣打單月有最高6厘、恒生單月有最高8厘，而且都適用於大額存款。詳情可看︰【高息活期存款】恒生加至8厘 渣打馬拉松6厘、4個月平均逾4厘｜10月份優惠更新

傳統銀行的一般「紅簿仔」存款利率，可參考此文︰【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘 計埋優惠高過5厘銀債

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