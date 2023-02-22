【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有6厘 WeLab Bank 指定戶口3.8厘

最近銀行利率有所下調，定期年率5厘利息已不復見，不過虛擬銀行為吸新客，除了持續推出在存款利率、貸款利息、消費回贈等優惠，連活期存款亦有虛銀再加推獎賞。Mox及WeLab Bank（匯立銀行）推出最新活期存款優惠，WeLab Bank開立投資戶口活期存款優惠享高達6個月3.8%、Mox更有高達6厘活期存款，即看下文介紹。

Mox Bank完成任務有6厘

Mox Bank目前的6厘是虛擬銀行中最高的活期年利率，不過條件繁多，首先必需是1月底前開戶的新客，而且5%只適用於開戶後首60日，當中包括0.3%基本利率、2.7%新客優惠年利率及2%的各項任務獎賞。

另外Mox亦推出相等於4.2厘活期存款的獎賞，吸引新客推廣期間存入指定的資金及維持指定金額，獎賞高達$3,500，新資金5萬獎賞$700、10萬賞$1400、25萬享$3500獎賞，但條件是2月28日前存入指定新資金，每日維持1月平均港元活期存款結餘與指定新資金相加之總額，直至6月30日。



匯立投資戶口享3.8%厘 新客1.5厘

WeLab Bank（匯立銀行）最新推出開立投資戶口優惠，由即日起至 2023 年 3 月 31 日，成功啟動 GoWealth 投資賬戶客戶，無需任何投資，即享首6個月 2.8% 活期存款年利率，經 GoWealth 投資新資金達 HKD 20,000 更升級至 3.8%。

另外WeLab亦設「活期存款特息計劃」，即日起至3月30日，全新客戶成功開立賬戶，首90日活期存款合共1.5%，上限為100萬港元。

即使非全客戶也有相同優惠，適用於1月12日後的戶口淨增長金額。

而綜觀8間虛擬銀行，並非全部有活期儲蓄優惠，部分只有0.1%甚至0.01%，與傳統銀行相若。但也有部分有1%優惠，有一間更高達3.6%。

8間虛銀活期儲蓄年利率

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天星銀行3.6厘限2萬元

要拿到天星銀行3.6%活期儲蓄年利率，需為去年3月18日起成功開戶的客戶，而且只有存款的首2萬元有3.6%活期年利率，意味這3.6%最多賺一年720元利息。賬戶餘額的2萬元以上至30萬元，年利率為0.5%。如果不是去年3月18日起的新客戶，也有1.2%活期年利率，限首5萬元賬戶餘額。

livi bank及螞蟻銀行都有最多1%活期儲蓄年利率，但也有存款上限，1%只限首5萬元(livi bank)或首2萬元(螞蟻銀行)。

平安壹賬通銀行首50萬元2%

平安壹賬通銀行（PAOB）高達2%活期存款優惠，不論新舊個人客戶，即日起至4月30日存入新資金，首50萬港元可享2%活期存款年利率優惠，最多可賺息2900元，亦是要求最簡單的活期之一。

至於Mox Bank及ZA Bank，開業早期的活期儲蓄年利率一度較高，但目前擁有一定客戶基礎後，已分別調整至0.27%及0.31%。

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