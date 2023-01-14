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【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有5厘 平安儲蓄年利率加至2厘

收息攻略 08:30 2023/01/14

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虛擬銀行為吸新客，無論是存款利率、貸款利息、消費回贈等等，往往有不同的優惠，最新有平安壹賬通銀行（PAOB）推出高達2%活期存款優惠，不論新舊個人客戶，即日起至4月30日存入新資金，首50萬港元可享2%活期存款年利率優惠，最多可賺息2900元。

平安首50萬元2%  匯立1.5%

WeLab Bank（匯立銀行）也推「活期存款特息計劃」，即日起至3月30日，全新客戶成功開立賬戶，首90日活期存款合共1.5%，上限為100萬港元。

即使非全客戶也有相同優惠，適用於1月12日後的戶口淨增長金額。

而綜觀8間虛擬銀行，並非全部有活期儲蓄優惠，部分只有0.1%甚至0.01%，與傳統銀行相若。但也有部分有1%優惠，有一間更高達3.6%。

8間虛銀活期儲蓄年利率（年利率由低至高排列）

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Mox Bank完成任務有5厘

Mox Bank目前的5厘是虛擬銀行中最高的活期年利率，不過條件繁多，首先必需是1月底前開戶的新客，而且5%只適用於開戶後首60日，當中包括0.3%基本利率、2.7%新客優惠年利率及2%的各項任務獎賞。

天星銀行3.6厘限2萬元

要拿到天星銀行3.6%活期儲蓄年利率，需為今年3月18日起成功開戶的客戶，而且只有存款的首2萬元有3.6%活期年利率，意味這3.6%最多賺一年720元利息。賬戶餘額的2萬元以上至30萬元，年利率為0.5%。如果不是今年3月18日起的新客戶，也有1.2%活期年利率，限首5萬元賬戶餘額。

livi bank及螞蟻銀行都有最多1%活期儲蓄年利率，但也有存款上限，1%只限首5萬元(livi bank)或首2萬元(螞蟻銀行)。

至於Mox Bank及ZA Bank，開業早期的活期儲蓄年利率一度較高，但目前擁有一定客戶基礎後，已分別調整至0.3%及0.31%。

【存款收息】

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