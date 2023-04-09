【高息活期存款】做齊任務50萬元有6厘 指定戶口有5厘

最近銀行利率有所下調，定期年率5厘利息已不復見，不過虛擬銀行為吸新客，除了持續推出在存款利率、貸款利息、消費回贈等優惠，連活期存款亦有虛銀再加推獎賞。Mox及WeLab Bank（匯立銀行）推出最新活期存款優惠，WeLab Bank開立投資戶口活期存款優惠享高達5%、Mox更有高達6厘活期存款，即看下文介紹︰

8間虛銀活期儲蓄年利率

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平安壹賬通銀行首50萬元2%

平安壹賬通銀行（PAOB）高達2%活期存款優惠，不論新舊個人客戶，即日起至4月30日存入新資金，首50萬港元可享2%活期存款年利率優惠，最多可賺息2900元，亦是要求最簡單的活期之一。

天星銀行3.6厘限2萬元

要拿到天星銀行3.6%活期儲蓄年利率，需為去年3月18日起成功開戶的客戶，而且只有存款的首2萬元有3.6%活期年利率，意味這3.6%最多賺一年720元利息。賬戶餘額的2萬元以上至30萬元，年利率為0.5%。如果不是去年3月18日起的新客戶，也有1.2%活期年利率，限首5萬元賬戶餘額。

做齊任務 匯立有5厘 Mox最高6厘

如果能夠做齊任務，息口水平將更高，匯立銀行（WeLab Bank）有高達5厘，而Mox Bank更有高達6厘。

匯立的5厘任務是投資，GoWealth理財客戶完成3萬元投資，其10萬元新資金存款便可以有5厘的年利率，期限約3個月。不過若果不作投資，單是開立GoWealth戶口，已可有2.5厘活期儲蓄年利率。

而Mox的任務則更多，包括消費、建立自動轉帳等等，但新客戶最基金也有3厘活期儲蓄年利率，即使不做其他任務，3厘已是不俗，限首50萬元資金，期限是60日。

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