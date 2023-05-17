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【高息活期存款】做齊任務有6.5厘｜首10萬元有3厘

收息攻略 11:49 2023/05/17

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最近銀行利率有所下調，定期年率5厘利息只是美元才有，不過虛擬銀行為吸新客，除了持續推出在存款利率、貸款利息、消費回贈等優惠，連活期存款亦加推獎賞。Mox最新活期存款優惠，開戶就有3.5厘，做齊任務更有6.5厘之多！而另一間虛銀的特選客戶，首10萬元有3厘。即看下文介紹︰

8間虛銀活期儲蓄年利率

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做齊任務  Mox最高6.5厘

如果能夠做齊任務，息口水平將更高，Mox Bank有高達6.5厘。

Mox的新客戶最基本3.5厘，如果做齊其他任務，包括消費、建立自動轉帳等等，最多達6.5厘。不過限首25萬元資金，期限是60日。

螞蟻銀行特選客戶3厘

螞蟻銀行的馬拉松存款優惠登記期已完結，但本月最新消息是，特選客戶於5月15日至31日維持存款寶餘額3萬元或以上，6月2日至7月1日首10萬元3%年利率。

【ET至高息】大行高息活期   兩個月速賺$3000   利息每月入帳

匯立銀行1.5厘

匯立銀行上月的投資戶口5厘活期優惠已完結，不過客戶仍有兩個方法可享1.5厘活期年利率。

首先是新客戶的首90日、首100萬元存款，有1.5厘年利率。其次是客戶申請Tesla汽車貸款後，首1年、首30萬元存款有1.5厘年利率。

平安壹賬通50萬元都有1.2厘

以往虛銀的高息活期往往設有上限，不過平安壹賬通銀行（PAOB）最新搶攻較大筆的資金，連50萬元或以上的存款，都有1.2%活期存款年利率優惠。

天星銀行3.6厘限2萬元

要拿到天星銀行3.6%活期儲蓄年利率，需為去年3月18日起成功開戶的客戶，而且只有存款的首2萬元有3.6%活期年利率，意味這3.6%最多賺一年720元利息。賬戶餘額的2萬元以上至30萬元，年利率為0.5%。如果不是去年3月18日起的新客戶，也有1.2%活期年利率，限首5萬元賬戶餘額。

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撰文︰HKET理財組

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