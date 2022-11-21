牛市一旦重臨 請忘記FANNG股 睇實這3版塊

我們還不確定最近股市的反彈是否是新牛市的來臨。當新牛市真正到來時，很多行業會被帶動，並且市場會適時調整，呈現優勝劣汰，比如過時的FAANG股。



為了找到進入市場的流行新股，MarketWatch的股市趨勢專欄作家Michael Brush採訪John Linehan，他是普徠仕的投資組合管理專家。他擁有較強的市場洞察力，在過去三年，他的投資組合策略優於羅素1000指數。首先來探討為何FANNG股不會領先。



不要以為 Meta（META）、Netflix（NFLX）、Google（GOOGL）和Tesla（TSLA）在行業中表現突出，就認為他們一定會回到巔峰。Linehan説道，大家仍然相信，當我們擺脫了經濟困難後，市場會恢復到10年前那個快速發展的市場。但現在的市場環境不是這樣的，主要有兩個原因。

1.高通貨高利率 不利於成長股

通貨膨脹和利率將會在往後一段時間内都保持高企，這將有利於價值股的發展，而不利於科技股和FANNG股等需要較長時間成長的股票發展。它們的收入都是來自未來，如果通過更高的利率從未來貼現，這些收益今天的價值會降低。



2.競爭對手更多

競爭對手如雨後春筍般湧現，使備受矚目的科技公司充滿挑戰。以Netflix（NFLX）為例，以前在市場上是壟斷式的存在，而當最近Disney+ 和 Hulu 產品的出現，Netflix備受挑戰，或許還應改革，提高自身競爭力。



特斯拉同樣也是面臨其他汽車製造商的挑戰，這威脅到其在電動車領域的領先地位。Meta也面臨包括TicTok等新進入者的挑戰。



Linehan不是對所有的技術都持否定態度，他認為蘋果（AAPL）依然具有競爭力。他的基金也依然擁有高通，他認為高通擁有一系列出色的服務，包括高超的無綫連接服務。對超過智能手機發揮重要作用，例如智能汽車、自動駕駛和物聯網。

哪些行業會崛起？

要發現哪些行業會引領下一個牛市，就要從價值股中做判斷。利率高企環境下，價值股一般表現優於成長股。以下是Linehan看好的三個行業，並解釋其可能引領下一個牛市的原因。



金融

據MarkstWhatch引述美國銀行統計數據顯示，銀行業已處於「等死」狀態，他們的交易價格遠低於歷史的市盈率估值，而且相對於標500指數而言，也是歷史上較低的數值。



這種「折扣」似乎很奇怪，因為金融股受益於更高的利率。它們會如此低價，是因為很多人預期未來會出現經濟衰退。但由於大金融危機後資本金要求提高，銀行現在的資本狀況好很多，風險也更低，抵禦衝擊能力也更強。



Linehan對金融業很有信心，其中對富國銀行較看好。富國銀行的股價低，部分原因是監管機構在披露了為實現增長目標而創建虛假賬戶等醜聞後阻止了其資產基礎增長。但富國銀行仍然擁有強大的銀行業特許經營權。隨著監管要求的消散，合規成本將會下降。Linehan的基金組合還包括高盛（GS）、亨廷頓銀行（HBAN）、道富集團（STT）、五三銀行（FITB）和摩根士丹利（MS）。



他還看好安達保險（CB）。保險公司也被認為受益於利率上升，因為他們將大部分流通量存放在債券中。隨著他們的債券轉入更高收益的債券，保險公司獲得更多收益。伴隨自然災害的存在，大家對保險的需求也在增加。



能源

或許大家都從未留意過能源板塊，因為無論股票有多強勁，該板塊股價仍然較低。



Linehan説道，五年前，油價較低時沒有太大發展空間，但現在油價高企，這些能源公司顯得更有價值。



他看好道達爾公司（TTE）。因為他供應供不應求的天然氣，他在CF Industries（CF）也有很高的倉位，它生產肥料，需要大量天然氣。CF Industries 總部位於美國，那裡的天然氣比歐洲便宜很多，這使其相對於歐洲生產商具有巨大的競爭優勢。



公用事業

公用事業處於能源轉型的尖端，現在有更好的增長前景。它們是在迎合一個大趨勢，越來越多地使用電動汽車作為脫碳的一部分。他的基金第二大倉位是美國南方公司Southern Co.（SO），它擁有核電業務。



Linehan的基金也持有桑普拉能源公司（SRE）的股票，因為這家總部位於聖地亞哥的公用事業公司正在應對歐洲的能源短缺問題，它正在得克薩斯州開發一座名為亞瑟港液化天然氣的出口工廠。

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