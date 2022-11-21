【加密貨幣】FTX新CEO︰從未見過如此徹底失敗的公司　涉挪用公款、濫用客戶資金等　

FTX破產對加密貨幣市場連鎖效應逐步浮現，而FTX風波亦突顯了數字資產風險和合規性所遇到的挑戰，導致市場對行業喪失信心，其他加密貨幣交易所亦因而遭受大量用戶撤回。據華爾街日報報導，在FTX陷入困境後，加密貨幣借貸平台BlockFi也在為有可能的破產申請做準備。繼加密貨幣借貸平台BlockFi和SALT上周停止客戶提款之後， Genesis Global Capital亦宣布其借貸部門暫停處理客戶贖回加密貨幣和發放新貸款。美國財政部長耶倫評論說，FTX崩潰表示有需要對加密貨幣市場進行更有效的監督。比特幣於周五報16,722美元，一周下跌4.7%。以太幣一周下跌7.5%，周五報1,199美元。

淡馬錫做了8個月盡職審查 同樣中招

新加坡主權基金淡馬錫(Temasek Holdings) 將註銷其在FTX的全部投資，並稱其FTX的投資成本佔公司總投資組合淨值不大。淡馬錫在上周四發布的一份聲明中表示，所投資2.1億美元佔FTX International的1%股權，而6500萬美元斥資取得FTX.US的1.5%股權，佔其投資組合淨值2935億美元（4030億新元）的0.09%。 他們澄清淡馬錫目前沒有直接加密貨幣的投資。於投資前，淡馬錫表示已對FTX進行了八個月的盡職調查，審查其審計的財務報表及分析監管風險和網絡安全威脅。

FTX新任首席執行官John J. Ray III於法院提交的一系列文件中對FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried前所未有的不良企業管理嚴厲譴責。John J. Ray III曾在安然公司（Enron Co.）倒閉事件中擔任首席重組官，並表示在他企業法律和重組經驗的職業生涯裡，從未見過這樣公司經營得如此徹底失敗和由極少數缺乏經驗且存在潛在風險的人來做集權式管理，這種情況是前所未有。而公司亦挪用公款為員工在巴哈馬購買房地產。 他亦披露FTX使用軟件來掩蓋其濫用客戶資金的行為，亦沒有為其數字資產保留適當的帳簿記錄，並使用不安全的群組電郵，以取得世界各地冷錢包的鑰匙和敏感數據。截至11月11日，該公司仍無法提供為其工作的職員名單。他還透露該公司未能每天對區塊鏈投資淨值作數據校正，以及包括FTX.com在內的大數目關聯公司及Alameda之間缺乏獨立治理。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4164點，一周下跌7.1%；ix比特幣指數報4039點，一周下跌4.7%；ix以太幣指數報10305點，一周下跌7.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4164 -7.1%（-316） ix比特幣指數 4039 -4.7%（-197） ix以太幣指數 10305 -7.5%（-830） *截至2022年11月18日。3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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