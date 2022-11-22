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穿世界盃球衣食拉麵 送啤酒 A-1 Bakery聖誕蛋糕早鳥88折優惠

精明消費 07:30 2022/11/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一幻拉麵：穿世界盃球隊球衣 送日本啤酒或飲品

11月20日至12月18日世界盃舉行期間，於賽事舉行當日，凡穿世界杯球隊球衣 (任何一隊有份參與今屆世界杯的球隊球衣都Ok呀) 到一幻堂食 拉麵，即可享免費日本啤酒或限定飲品(無酒精飲品) 一款。

    點擊圖片放大

2. A-1 Bakery: 聖誕蛋糕早鳥優惠

聖誕節將至，難忘的聖誕節少不了精美的蛋糕。即日起至12月18日，A-1 Bakery 推出多款聖誕特色蛋糕，還有聖誕早鳥優惠，到分店或網店預訂聖誕個裝蛋糕可享額外88折優惠，會員可享額外折扣。

    點擊圖片放大
    +2

3.惠康：買任何產品 45元換購Häagen Daz家庭裝雪糕杯

即日起至11月24日，來惠康買任何產品，即可以45元換購Häagen-Dazs指定家庭裝雪糕杯1杯。

11月23日用恒生enJoy卡簽賬滿100元更可享有額外92折，折實價41.4元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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