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【世界盃2022】Visa送adidas Al Rihla 足球 迎接卡塔爾世界盃

精明消費 11:00 2022/11/20

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2022年卡塔爾世界盃舉行在即，國際足協（FIFA） 官方支付合作夥伴Visa將聯同本地銀行和商戶合作夥伴推出全新推廣活動。

花旗銀行
由即日起，新客戶於花旗銀行分行 (除K11 Atelier分行及One Bay East分行外) 完成Citi Visa 信用卡申請並提交所需文件，即可獲得迎新禮品2022年卡塔爾世界盃的adidas Al Rihla 足球乙個。

所有優惠受條款及細則約束，請參閱花旗銀行提供的資料。花旗銀行保留更改條款及細則的權利，恕不另行通知。 優惠先到先得，送完即止。有關銀行分行地址: citibank.hk/branch; 有關申請信用卡所需文件: citibank.hk/checkapp1

星展銀行
由2022 年 11 月 21 日至 12 月 18 日，新用戶成功申請 DBS Eminent Card 並於 DBS Card+ App 中參與互動遊戲， 將獲得2022 年卡塔爾世界盃 Visa野餐墊乙張。了解更多：go.dbs.com/hk-eminent-zh

易賞錢
由2022 年 11 月 18 日至 12 月 18 日，易賞錢會員於香港百佳超級市場門市或百佳網店每次消費滿港幣50元即可獲得 Visa 2022 年卡塔爾世界盃電子印花一個，兌換指定數量的電子印花便可免費獲得2022 年卡塔爾世界盃Visa禮品。

此外，易賞錢會員於百佳網店購買指定金額並使用送貨上門服務，即可獲贈指定2022 年卡塔爾世界盃Visa禮品。了解更多: https://bit.ly/3FEraYI

 

責任編輯：鄭樂怡

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