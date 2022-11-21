婚禮人情花費大？ 應酬開支阻礙年輕人理財規劃

相信參加過婚禮的朋友都明白，婚禮人情會花費個人的一筆開支。如果是自己的婚禮，這筆開銷是無可避免的。但如果是參加別人的婚禮，或許有人覺得會加重資金壓力，特別是年輕的80、90後，覺得這筆開銷會影響自己的理財規劃。



據CNBC引述一項調查顯示，46%的千禧一代（ 1980至1996年出生）和48%的Z世代（1996年後出生）認為參加家人、朋友的婚禮或為老一輩慶祝節日會增加個人的資金壓力，例如增加買樓和養小孩壓力。生活中存在種種障礙，使年輕一代很難一直維持自己的理財之路，並且他們非常逃避直視這些由金錢帶來的壓力。

39%千禧一代無存款

現在千禧一代指處於26至41歲的人群，這個年齡段正是成家立室的高峰期，難以避免參加婚禮等聚會。頻繁參加這些聚會固然會對個人存款造成一定威脅，但年輕一代在存款方面稍顯遜色，很多人甚至沒有存到一筆應急錢。加上近年來全球疫情的影響，年輕一代的存款更是雪上加霜。



不過，即使是有存款的年輕人，也因為各種原因而頻繁動用應急錢。保誠的調查中還提到，有四分之一的千禧一代每個月至少動用一次應急錢，其中23%表示他們用來為朋友的慶典準備禮物及為家人慶祝紀念日。



調查中還顯示，39%的千禧一代沒有存到應急錢，其中一半人説道，他們幾乎每個月都會成為「月光族」，只能靠信用卡或家人資助來度過。

愁錢失眠 但抗拒查看花費數額

其實，錢的煩惱不單發生在婚禮的旺季，過半的千禧一代都常因錢而失眠，但奇怪的是，他們當中70%都不願意通過做預算來管理自己的財富，難以直面自己花費的數額。



保誠的一名財務規劃師Brandon Goldstein説道，他在為顧客做財務規劃之前，為了清楚他們資金的流向，會讓顧客先填寫一份預算表，發現很多人會逃避這個問題。他還説道，他覺得大家應該都很害怕直面這個真實的數目，當用紙筆將這些數字寫出來的時候，難免帶來一定的衝擊。



如果認真地坐下計算一下，每個月在外賣、乘坐Ubers及其他生活小細節花費的錢，確實令人望而生畏。但搞清楚自己的資金去向及清楚自己希望在一些事情上的預算是非常重要的，包括在參加婚禮和其他聚會上預算。



Goldstein提出建議，大家應該為自己參加的任何活動做好預算，例如，這個月會將存款中的幾多用來參加聚會，而這部分預算能支撐自己參加幾多次聚會等。當自己做好了預算，並嚴格執行時，就能避免月月清或背上債務。



要學會適時調整自己的預算，例如如果今年的存款不足，可以嘗試縮減用於旅行的開支，或改作用這筆錢參加一次朋友聚會或婚禮等。雖然調整及縮減自己的開支會比較困難，但這將有助於實現自己的短期和長期財務目標，從而實現財富自由。

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App