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暴雪遊戲對網易總收入貢獻 預計只有4% 投行料暫停合作影響有限

個人增值 08:00 2022/11/21

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上星期，暴雪公告稱與網易 （09999） 現有授權協議將在2023年1月23日到期，到期後將暫停網易在內地的大部分暴雪遊戲代理服務合約。消息一度令網易股價下跌，但交銀國際認為，這件事對網易的收入影響有限。

交銀國際的報告指，根據協力廠商資料估算2021年網易遊戲收入中，代理遊戲貢獻9%，其中約63%來自暴雪相關遊戲，對網易總收入貢獻4%。該行估算暴雪的分成比例達到50%，從利潤貢獻的角度來看影響更為有限。

該行指，網易與暴雪關係惡化可能會影響網易短期的海外拓展，IP效應或可更快帶來財務貢獻，但從長期來看，他們更看好公司自研能力的潛力。

網易上周同時發布第3季業績，交銀國際認為其利潤超預期，網易總收入為244億元人民幣（下同），符合該行預期，按年/按季增10%/5%。遊戲收入按年增 9%，其中端游/手遊增11%/8%。調整後經營利潤較該行的預期高 6%。遊戲維持穩健增長，主要受旗艦遊戲《夢話西遊》推動實現穩健增長；手遊收入按年增速較第2季略提速，受《暗黑》和《無盡的拉格 朗日》帶動。

展望未來，該行表示，考慮到《哈利波特》和《永劫無間》的高基數，預計網易第4季遊戲收入按年增速將放緩至3%，部分被內地《暗黑》手遊增長所抵消。預計網易調整後經營利潤為63億元，按年增11%。 該行對網易的目標價為156港元，對應遊戲18倍市盈率。預計自研遊戲將維持穩定，並隨新遊上線恢復 15%以上的按年增長。現價對應2023年14倍市盈率，維持買入。
 

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