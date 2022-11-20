【日本自由行】大阪必去6大Outlet　Céline、Coach絕不可錯過　即睇Outlet名牌集中地　

日本開放自由行後不少港人都紛紛預訂機票放鬆一下，不過太耐無外遊似乎對日本的景點都有點陌生。本網整理了日本最熱門的地方－大阪必到的7大outlets，讓大家重拾記憶，如果想購入Coach、Céline、Gap等可以到大阪RINKU PREMIUM OUTLETS。馬上睇有邊6個受歡迎的大阪Outlet啦！

1. 臨空城Rinku Premium Outlets

臨空城 RINKU PREMIUM OUTLETS距離大阪關西機場非常近，只需要在關西機場線・南海電鐵「臨空城站」下車徒步6分鐘便到達，這一個Outlet有不少知名的國際品牌進駐。例如有Ray Ban、Calvin Kelin、Céline、Chloe、Coach、Agnes b等，商店種類多，適合男士和女士們。

地址：大阪府泉佐野市りんくう往來南3-28

交通：

1.於JR關西機場線・南海電鐵「臨空城站」下車徒步6分鐘

2.從關西機場乘坐穿梭巴士（詳情可瀏覽官網）

官網：按此

2. 三井Outlet Park大阪鶴見

三井OUTLET PARK 大阪鶴見可以說是交通最便利的Outlet，它的地點位於大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70，只要乘搭大阪地下鐵便能直達，不過Outlet店內的商店不多，但是同樣有國際知名品牌店舖，例如Coach及Michael Kors、Seiko等品牌、日系潮流服飾品牌nano･universe和AS KNOW AS outlet等。同時，Outlet內亦集合了不同運動品牌，例如Nike、Adidas、Puma等。

地址：大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70

交通：從Osaka Metro「門真南站」步行約5分鐘

官網：按此

3. 三井Outlet Park瑪林匹亞神戶

在三井Outlet Park瑪林匹亞神戶同樣是有不同的國際品牌Coach、Nike、Kate Spade、Fred Perry等，亦有Adidas、Nike等運動品牌。而這一個Outlet鄰近世界最長吊橋「明石海峽大橋」，大家可以順道到走出Outlet，欣賞一下大阪的景色。

地址：兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2

交通：從JR「垂水站」乘搭免費接駁巴士或步行約9分鐘

官網：按此

4. 三井Mitsui Outlet Park滋賀龍王

三井MITSUI OUTLET PARK 滋賀龍王內有Coah、Adidas、Nike、Beams等商店，日系品牌「ORiental TRaffic」及「niko and…」等，到家居用品「LE CREUSET」、「Francfranc BAZAR」、藥妝店「松本清」以及特色手信店等。不過大家要注意，若果想由京都出發該直達巴士只會在星期六及日或是公眾假期才會開出。

地址：滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694

交通：

1.由「京都站」乘搭巴士約50分鐘（僅六日及假日行駛）

2.由「近江八幡站」乘搭巴路綫士約30分鐘

官網：按此

5. 神戶三田 KOBE-SANDA PREMIUM OUTLETS

神戶三田 KOBE-SANDA PREMIUM OUTLETS有超過200多間商店，而且同樣是有各大知名品牌，例如Balenciaga、Adidas、Beams Outlet、Cole Haan、Dr.Martens、Jimmy Choo等，另外，亦有大家非常熟悉的Gucci、Prada等，更重要的是這一個Outlet是Afternoon Tea Living唯一進駐的，大家可以到此逛一逛。

地址：兵庫県神戸市北区上津台7-3

交通：

1.從神戶三宮站乘坐巴士直達

2.從大阪站乘坐巴士直達

3.從京都站乘坐巴士直達

官網：按此

6. 岸和田CanCan BAYSIDE MALL

岸和田CanCan BAYSIDE MALL分為東館和西館，主要是一些服裝、日常用品及休閒雜貨的這店為主。在西館內設有戲院和H&M店舖等，東館則是藥妝店和咖啡店等，而東西館分別設有不同的食肆。

地址：大阪府岸和田市港緑町3-1

交通：從難波站乘坐南海本線於「岸和田站」下車徒步10分鐘

官網：按此

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經