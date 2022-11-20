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【日本旅遊】札幌慕尼黑聖誕節市集11月22日開始　德國美食＋露天表演節目

精明消費 15:00 2022/11/20

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每年冬季，北海道是不少人遊覽的地方，當地會舉辦不同的冬日限定活動。今個月底便有一年一度的札幌慕尼黑聖誕節市集，場內會售賣不同聖誕禮物及德國食品等，充滿節日氣氛。

這個聖誕市集是紀念與德國慕尼黑市結為姐妹城市30周年，從2002年開始舉辦，今年活動在11月22日至12月25日。在約一個月內，大通公園會打造成一個市集，有不同檔攤售賣聖誕節雜貨、葡萄酒、德國食餚等。每年更有不同設計的原創馬克杯，是最熱門的產品。

另外，公園的露天舞台有音樂會表演節目，大家可投入勁歌熱舞中。如果天氣好的話，還會有聖誕老人派禮物，把氣氛推至最高峰。

札幌慕尼黑聖誕節市集


日期：11月22日至12月25日
地點：大通公園2丁目、衛星會場（札幌站前大道地下步行街）

 

作者：招美寶

責任編輯：陳家昌

【原文：札幌慕尼黑聖誕節市集 11月22日開催 德國美食＋露天表演節目（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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