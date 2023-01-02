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外幣定期賺息賺價的日子重來？ 澳元紐元醞釀反彈 長息逼近4厘 滙豐富邦加息吸外幣

收息攻略 10:05 2023/01/02

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近期美元升勢稍慢，一眾外幣迎來反彈，踏入2023年，更有望趁美國放慢加息而重拾升勢。恒生銀行首席市場策略員溫灼培對本網表示，2023年最看好澳元及紐元，尤其是澳元。他指出，澳洲的加息幅度雖然不及紐西蘭，但紐西蘭在多次加息後，樓市開始出現問題，反觀澳洲經濟仍然很強，且新一年有望與中國改善關係，有助出口回升。他認為澳元及紐元在2023年都會扭轉跌勢，重拾升幅，但以澳元表現更強。

如果一眾非美元貨幣迎來反彈，在加息的背景下，做外幣定期有望賺價又賺息。以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款，目前宜短不宜長，短息最高15厘。但近日陸續有銀行加長息，英鎊長息最高達4厘，澳元長息最高3.9厘。

英鎊定期存款

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澳元定期存款

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紐元定期存款

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加元定期存款

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滙豐大手加外幣息  最高13厘

滙豐近日大手調高外幣定期年利率，英鎊、加元及澳紐元的1星期定存年利率均加至13厘，為尚玉客戶優惠。但即使是HSBC One客戶，也有12.5厘，是發鈔行之中最高。

1個月存期方面，滙豐也由2厘水平加至3.8厘（加元）及3.5厘（英鎊、澳元及紐元），也是4間大型銀行中最高水平。

1星期最高15厘  全為同一間銀行

由於滙價風險高，目前若要做外幣定期，宜短不宜長。而無獨有偶，多種外幣定期最高年利率都是15厘，其實來自同一間銀行的推廣。建行亞洲為推廣其「月月增息儲蓄戶口」，客戶如果持有此戶口，做1星期外幣定期（人民幣、英鎊、加元、澳元、紐元），全部最高15厘。但除了要持有「月月增息儲蓄戶口」，還要10萬港元等值起的兌換資金。如果沒持有「月月增息儲蓄戶口」，年利率為1星期11厘（人民幣）及10厘（英加澳紐）。

1個月最高7厘  

花旗銀行集中吸納1個月存期的外幣，兌換資金將可獲得1個月7% (以新資金開立) 或6% (以現有資金開立) 的定存年利率。該行沒註明最低存款額，僅指定存優惠的金額不可高於推廣期內外幣兌換金額之總，而最高金額為2000萬港元或其外幣等值。

事實上，除英鎊、加元、澳元及紐元之外，花旗的1個月7厘還涵蓋港元、美元、人民幣、歐羅、日圓及瑞士法郎，同樣需為兌換資金。

富邦銀行在這4種外幣的定期存款當中，1個月存期均給予3.38厘年利率，起存額是10萬港元等值的兌換資金。

富邦加澳元息  逼近4厘

目前長息而言，仍以英鎊較高，渣打12個月英鎊年利率4厘。但澳元的長息亦從後趕上，富邦近日新增澳元定存，12個月最高達3.9厘，直逼4厘，6個月及3個月分別也有3.4厘及3.1厘，均為全城最高。

長息以渣打最高

渣打銀行集中吸納長期資金，12個月英鎊年利率4厘，6個月英鎊3.5厘，均為最高。而該行的加元、澳元及紐元定期存款，均是12個月3.5厘、6個月3厘，均是最高息的銀行。

其他如工銀亞洲、花旗、星展銀行及上海商業銀行，都有提供3至12個月存期的外幣定期，近日也在持續調整年利率，有不少已達到3厘以上。

 

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