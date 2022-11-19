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外幣定期最齊全比較 英鎊、加元、澳元紐元 最高15厘 3個月最高4厘（2022年11月更新）

收息攻略 10:30 2022/11/19

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《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

適逢美元強勢之年，一眾外幣跌至多年新低，但不少高息外幣定期值得大家跟緊啲，因為多間央行已步入加息周期，而且一旦通脹回落，強美元之勢逆轉，外幣定期賺息又賺價的日子，隨時有機會再臨。以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款，定期更新，如果想睇港元、美元或人民幣定期，留意本文尾段。

英鎊定期存款

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加元定期存款

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澳元定期存款

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紐元定期存款

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最高15厘  全為同一間銀行

由於滙價風險高，目前若要做外幣定期，宜短不宜長。而無獨有偶，多種外幣定期最高年利率都是15厘，其實來自同一間銀行的推廣。建行亞洲為推廣其「月月增息儲蓄戶口」，客戶如果持有此戶口，做1星期外幣定期（人民幣、英鎊、加元、澳元、紐元），全部最高15厘。但除了要持有「月月增息儲蓄戶口」，還要10萬港元等值起的兌換資金。如果沒持有「月月增息儲蓄戶口」，年利率為1星期11厘（人民幣）及10厘（英加澳紐）。

1個月最高3.38厘

富邦銀行在這4種外幣的定期存款當中，1個月存期均給予3.38厘年利率，是這存期中最高息的銀行，起存額是10萬港元等值的兌換資金。

花旗也為全新Citi Plus客戶提供優惠，即日起至12月31日，設立1個月外幣定期存款的年利率為3%，但最多為10萬原幣。

3個月以恒生稱冠

恒生銀行則搶攻3個月存期，加元4厘、英鎊3厘，均在該行存期中稱冠，但留意這是特選客戶的優惠，若是一般個人客戶，年利率會低一點。

長息以渣打最高

渣打銀行集中吸納長期資金，12個月英鎊年利率4厘，6個月英鎊3.5厘，均為最高。而該行的加元、澳元及紐元定期存款，均是12個月3.5厘、6個月3厘，均是最高息的銀行。

其他如工銀亞洲、花旗、星展銀行及上海商業銀行，都有提供3至12個月存期的外幣定期，近日也在持續調整年利率，有不少已達到3厘以上。

 

想睇美元定期美元定期存款邊間好 ─ 最高10厘 12個月最高5.1厘 近20銀行 長中短存期一文看清

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欄名 : 存款收息

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