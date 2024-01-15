【外幣定期】1年期4.5厘高過港元、短息最高18.8厘（附6大外幣定期存款）

▲ 12個月澳元定存高達4.5厘，6個月見4.6厘，較大部分港元定存更高息，甚至追貼美元存息。

踏入2024年，地緣政治的不穩定令澳元、英鎊等外幣較去年底回落，不過美國減息仍是市場共識，大家只是在觀望強美元還能持續多久。若有各種不同原因要買入外幣，無論是實際需要或投資理財的用途，都可留意外幣定期存款。

由於港元定存近日下跌，部分外幣的定期存款年利率，甚至比港元更高，例如澳元12個月有4.5厘，相比之下港元12個月最高年利率僅為4.3厘。

以下逐一介紹澳元、紐元、日圓、英鎊、加元及歐羅，搜羅各大銀行的相關外幣定存︰

澳元長息最高4.5厘

澳元在2024年初有所波動，主要因美元走穩、中國經濟數據未明顯回升，因中長線而言仍有看好理由︰

1. 強美元局勢有望扭轉，有利其他貨幣

2. 澳洲總理早前訪華，市場相信中澳關係回穩，有利澳元出口

3. 央行雖然暫停加息，但新任央行行長Michele Bullock自9月上任後一直維持鷹派言論，強調通脹難大幅回落

12個月澳元定存高達4.5厘，6個月高達4.6厘，均屬富邦銀行的優惠。相比之下，目前全城最高的12個月港元定存只4.3厘，6個月港元定存為4.5厘。澳元定存比港元更高息。以下為各大銀行、不同存期的澳元定期存款︰

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紐元長息最高4厘

紐西蘭央行近日維持利率不變，並預期2024年的經濟增長及通脹率都較今年放緩，市場對其預測較為鴿派，加上美元走穩，紐元滙價在近期走貶。

目前紐元定期12個月也有4厘，較英鎊及加元高息，屬建行亞洲的優惠。短息方面，滙豐1星期有高達17厘，花旗1個月7厘。以下為各大銀行、不同存期的紐元定期存款︰

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日圓6.9厘幫補外遊旅費

外遊前必會兌換外幣，近月最低水的要數日圓，目前每百日圓兌港元近日已回升至5.5左右水平，不過仍處於多年低位。日圓低水刺激大家遊日的興趣，若有外遊需要，在兌換日圓後做高息定期存款，可以幫補旅費。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰

銀行 年利率 存款期 存款額 花旗 4.0厘 1個月 上限150萬港元 恒生 6.9厘 1星期 1萬港元等值 南洋商業銀行 2.8厘 1星期 1000港元等值

花旗銀行的1個月4厘較為着數，因為存期較其餘兩間更長，而且年利率亦較高，不過留意需為全新花旗私人客戶或Citigold客戶以兌換資金開立才有此水平，門檻不低。

恒生銀行的1星期6.9厘，需為優越私人理財或優越理財客戶的兌換資金，若是一般客戶則為6厘。

英鎊長息最高3.8厘 滙豐短息17.5厘

英國央行行長Andrew Bailey近日暗示，英國利率很可能已經「接近周期的頂點」，因為通膨今年可能進一步「顯著」下滑。英鎊近日應聲下滑。

華僑銀行分析指，上周五公布的英國GDP環比跌0.2%，高過市場預期中0.1%跌幅，市場估計英國12月GDP可能繼續萎縮，為連續第兩個季度下跌。然而，市場預估英國央行今年將減息約 4-5 次，全年累減幅度預期約120個基點，較其他主要央行 減息預期為低，央行分歧料為英鎊形成支撐。

目前英鎊12個月定存最高3.8厘，屬建行亞洲的優惠，短息方面滙豐有高達17.5厘，較該行其他外幣高息。以下為各大銀行、不同存期的英鎊定期存款︰

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加元長息3.5厘 加息周期料已結束

加拿大央行最新連續第3次會議維持利率不變，議息聲明更提到「近期數據反映當地經濟於年中陷入停滯，不再需求過剩，而經濟放緩正減低通脹壓力。」

鴿派言論限制加元走勢，市場觀望本周加拿大公佈的12月通脹數據，如果出現超預期下跌，將進一步利淡加元。

目前12個月加元定存最高3.5厘，相比其他外幣較低息，屬建行亞洲的優惠，以下為各大銀行、不同存期的加元定期存款︰

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歐羅定存優惠重現 短息最高10.88厘

過往幾年少見的歐元定期存款優惠重現，雖然年利率較其餘外幣低，但若有兌換歐元的需要，可多加留意，目前12個月歐羅定存最高2.2厘，屬創興銀行的優惠，短息最高有富邦的10.88厘。以下一圖看清各銀行、不同存期的歐羅定期存款︰

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本文最後更新日期︰2024年1月15日

責任編輯︰廖毅然

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