【外幣定期】漸與港元看齊 今年逾10銀行加息 澳元長息逼近4厘（2023年2月更新）

近期美元升勢稍慢，一眾外幣迎來反彈，踏入2023年，更有望趁美國放慢加息而重拾升勢。1月初4間大型銀行爭相調升外幣定期存款年利率，至近日花旗、上商、招商永隆等銀行接力，累計有約10銀行調高外幣定存年利率。

而外幣定存息口與港元定存相反，拾級而上，漸與港元存息看齊。澳元仍為主戰場，上月至今已有累計約10間銀行調升澳元定期存款年利率，目前長息最高3.9厘，短息最高15厘。

如果一眾非美元貨幣迎來反彈，在加息的背景下，做外幣定期有望賺價又賺息。以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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富邦加澳元息 長息逼近4厘

目前長息而言，仍以英鎊較高，渣打12個月英鎊年利率4厘。但澳元的長息亦從後趕上，富邦近日新增澳元定存，12個月最高達3.9厘，直逼4厘。而富邦近日更把6個月及3個月澳元定存，分別加至3.6厘及3.4厘，均為全城最高。

花旗、招商永隆全面加息

花旗銀行集中吸納1個月存期的外幣，全新 Citi Plus 客戶設立1個月外幣定期存款，年利率由此前的3%加至3.5%。

如果是兌換資金，年利率更高達將1個月7% (以新資金開立) 或6% (以現有資金開立) 的定存年利率。

花旗同時對上述4種貨幣的長息都有所調高，例如12個月紐元存息加至3.2厘、12個月加元存息加至3.15厘。

招商永隆則對4種貨幣都大手加息，當中英鎊及加元的12個月存期都加至2.6厘，但同時大幅提升門檻，起存額最少要8萬英鎊 / 15萬加元。

4大銀行大手加外幣息 最高13.9厘

踏入2023年，恒生銀行把4種貨幣的1星期存息一律加至13.9厘，適用於Signature優卓理財/優越理財的兌換資金，1萬港元等值或以上。這是目前4大銀行中最高年利率。在一眾銀行之中，也僅次於建行亞洲（見下文）。

滙豐也大手調高外幣定期年利率，英鎊、加元及澳紐元的1星期定存年利率均加至13厘，為尚玉客戶優惠。但即使是HSBC One客戶，也有12.5厘，是發鈔行之中最高。

渣打也上調外幣短息，上述4種貨幣的1周兌換資金，也有13厘，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶，其他客戶則為12.5厘，與滙豐看齊。

中銀香港也在新一年調升外幣短息，上述4種貨幣的1星期定存年利率，一律加至12厘，綜合理財客戶便可開立，需為兌換資金。

長息也有調整，英鎊及加元的12個月存期均加至3.1厘，6個月也有3厘；澳元及紐元的12個月存期均加至3厘。

1星期最高15厘 全為同一間銀行

由於滙價風險高，目前若要做外幣定期，宜短不宜長。而無獨有偶，多種外幣定期最高年利率都是15厘，其實來自同一間銀行的推廣。建行亞洲為推廣其「月月增息儲蓄戶口」，客戶如果持有此戶口，做1星期外幣定期（人民幣、英鎊、加元、澳元、紐元），全部最高15厘。但除了要持有「月月增息儲蓄戶口」，還要10萬港元等值起的兌換資金。如果沒持有「月月增息儲蓄戶口」，年利率為1星期11厘（人民幣）及10厘（英加澳紐）。

原本這優惠到上月底屆滿，新一年建行亞洲更新優惠期至3月31日。

分析師看好澳元

恒生銀行首席市場策略員溫灼培對本網表示，2023年最看好澳元及紐元，尤其是澳元。他指出，澳洲的加息幅度雖然不及紐西蘭，但紐西蘭在多次加息後，樓市開始出現問題，反觀澳洲經濟仍然很強，且新一年有望與中國改善關係，有助出口回升。他認為澳元及紐元在2023年都會扭轉跌勢，重拾升幅，但以澳元表現更強。

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