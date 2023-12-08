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【外幣定期】最高18.8厘！財息兼收的日子重臨｜1年期4.5厘　高過港元、追貼美元（附6大外幣定期存款）

收息攻略 07:00 2023/12/08

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12個月澳元定存高達4.5厘，6個月見4.6厘，較大部分港元定存更高息，甚至追貼美元存息。

美國加息接近見頂，強美元還能持續多久？買外幣有可能重返「賺息又賺價」的日子！近日走勢凌厲的紐元，3個月累升4.7%，跑贏其他G10貨幣；澳元近3個月累升約3.7%，而且還有目前全城最高的外幣定存息︰18.8厘！1個月有8.8厘，長息也在上調，12個月澳元定存高達4.5厘，較大部分港元定存更高息，甚至追貼美元存息。

以下逐一介紹澳元、紐元、日圓、英鎊、加元及歐羅，搜羅各大銀行的相關外幣定存︰

澳元長息最高4.5厘

澳元走俏主要因為︰

  • 1. 強美元局勢有望扭轉，有利其他貨幣
  • 2. 澳洲總理早前訪華，市場相信中澳關係回穩，有利澳元出口
  • 3. 央行雖然暫停加息，但新任央行行長Michele Bullock自9月上任後一直維持鷹派言論，強調通脹難大幅回落

12個月澳元定存高達4.5厘，屬富邦銀行的優惠，較大部分的12個月港元定存都高息，甚至追貼美元定存。以下為各大銀行、不同存期的澳元定期存款︰

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紐元長息最高4厘

紐西蘭央行近日維持利率不變，並預期2024年的經濟增長及通脹率都較今年放緩，市場對其預測較為鴿派，其滙價亦在近期重新走貶。不過，近3個月仍然累升4.7%，在G10貨幣之中僅次於瑞典克朗。

目前紐元定期12個月也有4厘，較英鎊及加元高息，屬建行亞洲的優惠。短息方面，滙豐1星期有高達17厘，花旗1個月7厘。以下為各大銀行、不同存期的紐元定期存款︰

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日圓7厘幫補外遊旅費

外遊前必會兌換外幣，近月最低水的要數日圓，目前每百日圓兌港元近日已回升至5.5左右水平，不過仍處於多年低位。日圓低水刺激大家遊日的興趣，若有外遊需要，在兌換日圓後做高息定期存款，可以幫補旅費。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰

銀行年利率存款期存款額
花旗7.0厘1個月上限150萬港元
恒生6.9厘1星期1萬港元等值
南洋商業銀行2.8厘1星期1000港元等值

花旗銀行的1個月7厘較為着數，因為存期較其餘兩間更長，而且年利率亦較高，不過留意需為全新花旗私人客戶或Citigold客戶以兌換資金開立才有此水平，門檻不低。

恒生銀行的1星期6.9厘，需為優越私人理財或優越理財客戶的兌換資金，若是一般客戶則為6厘。

英鎊長息最高3.8厘　滙豐短息17.5厘

英國央行行長Andrew Bailey本周重申，利率可能需要維持在當前水平附近。他指出，通脹前景仍不明朗，而且要對金融穩定風險保持警惕。

華僑銀行分析指，儘管英國通脹持續降溫，但仍遠高於英國央行目標水平以及其他經濟體的通脹水平，市場預估英國央行將於明年下半年才會開始減息，維持較高利率的時間將長於美國或歐洲央行，有助限制英鎊跌幅。

目前英鎊12個月定存最高3.8厘，屬建行亞洲及大眾銀行的優惠，短息方面滙豐有高達17.5厘，較該行其他外幣高息。以下為各大銀行、不同存期的英鎊定期存款︰

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加元長息3.5厘　加息周期料已結束

加拿大央行最新連續第3次會議維持利率不變，議息聲明更提到「近期數據反映當地經濟於年中陷入停滯，不再需求過剩，而經濟放緩正減低通脹壓力。」

鴿派言論限制加元走勢，華僑銀行指，市場估計加拿大加息周期已經結束，原油價格下跌拖累加元表現。

目前12個月加元定存最高3.5厘，相比其他外幣較低息，屬建行亞洲及大眾銀行的優惠，以下為各大銀行、不同存期的加元定期存款︰

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歐羅定存優惠重現　短息最高10.88厘

過往幾年少見的歐元定期存款優惠重現，雖然年利率較其餘外幣低，但若有兌換歐元的需要，可多加留意，目前12個月歐羅定存最高2.4厘，屬創興銀行的優惠，短息最高10.88厘。以下一圖看清各銀行、不同存期的歐羅定期存款︰

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本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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