【外幣定期】最高15厘本月到期 英鎊長息4厘 紐元最高4.2厘 （2023年3月更新）

雖然美國加息步伐可能再提速，但自去年底，澳元、紐元等外幣均迎來反彈，從前賺息又賺價的美夢，有機會重臨。1月初4間大型銀行爭相調升外幣定期存款年利率，至近日花旗、上商、招商永隆等銀行接力，累計有約10銀行調高外幣定存年利率。

外幣定存息口與港元定存相反，拾級而上，漸與港元存息看齊。早前澳元為主要戰場，但近日搶存戰蔓延至紐元、加元等。

3個月或以上存期而言，目前英鎊最高4厘，紐元最高4.2厘，加元最高4.05厘，澳元最高3.8厘。相比之下，12個月港元定存目前最高4厘，外幣定存的息率水平一點也不遜色，甚至更高。如果一眾非美元貨幣持續反彈，做外幣定期有望賺價又賺息。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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澳元長息最高3.8厘

富邦近月新增澳元定存，並逼近4厘，目前12個月存期最高達3.8厘，6個月及3個月亦分別有3.5厘及3.3厘，均為全城最高。而起存額均需為3.8萬澳元新資金。

除富邦外，渣打12個月存期也有3.5厘，且起存額較低，僅5000澳元便可。花旗也追上來，12個月及6個月分別有3.52厘及3.34厘，不設最低存款額。而招永隆近日亦大加外幣息，澳元最高3.3厘，但起存額也是最高的，要15萬澳元。

最低門檻則屬中銀香港，1000澳元起存，存一年有3厘，需為新資金。

紐元1年3.6厘 3個月4.2厘

新西蘭央行近月加息幅度頗為激進，更有傳一度考慮一次加100基點。市場預期其基準利率有機會在今年升至5厘以上。

目前一年期紐元定存，以工銀亞洲最高，為3.6厘，需1.5萬紐元。而渣打次之，有3.5厘，起存額為5000紐元。招商永隆、大眾銀行、花旗及中銀香港也有加息，目前均在3厘或以上。6個月而言，上述5間銀行也同樣有3厘或以上水平。

3個月存期則以華僑永亨最高，年利率達4.2厘，起存額亦只1000紐元，適用於網上理財、電話理財或流動理財客戶。

英鎊最高4厘 12個月/3個月存期都有

英鎊在去年經歷大跌後，新首相辛偉誠上台，金融市場趨穩，鎊滙已由低位反彈，兌港元重回9算水平，目前約9.4水平徘徊。

目前英鎊長息以渣打銀行最高，12個月有4厘，這優惠已延續了多個月，限5000英鎊或以上的網上新資金。其6個月存期也有3.5厘，同樣為全城最高。

星展在英鎊方面也頗高息，12個月有3.5厘，6個月也有3.2厘。上海商業銀行的12個月、6個月及3個月英鎊定存，亦分別有3.4厘、3.3厘及3.2厘。

3個月存期則以華僑永亨最高，年利率最新加至4厘。而南洋商業銀行亦有特別針對3個英鎊的定存優惠，年利率3.2厘，適用於5萬港元等值的兌換資金。

加元長息3.5厘 3個月4.05厘

加拿大央行加息步伐也緊貼美聯儲，目前基準利率已達4.5厘。但加元升幅近日見阻力，主要因為央行會議紀錄顯示，成員不像市場想像般鷹派。

但加元定存年利率近日升幅頗快，12個月雖仍以渣打的3.5厘最高，但花旗後來居上，6個月存期更加至3.25厘，為全城最高。

而華僑永亨繼續集中搶奪3個月存期，年利率高達4.05厘，1個月存期也達3.95厘。

短期存款 1個月最高7厘

花旗銀行同時集中吸納1個月存期的外幣，全新 Citi Plus 客戶設立1個月外幣定期存款，包括以上4種貨幣，年利率由此前的3%加至3.5%。

如果是兌換資金，年利率更高達將1個月7% (以新資金開立) 或6% (以現有資金開立) 的定存年利率。

超短存期 1星期最高15厘本月到期

由於滙價風險高，目前若要做外幣定期，宜短不宜長。而無獨有偶，多種外幣定期最高年利率都是15厘，其實來自同一間銀行的推廣。建行亞洲為推廣其「月月增息儲蓄戶口」，客戶如果持有此戶口，做1星期外幣定期（人民幣、英鎊、加元、澳元、紐元），全部最高15厘。但除了要持有「月月增息儲蓄戶口」，還要10萬港元等值起的兌換資金。如果沒持有「月月增息儲蓄戶口」，年利率為1星期11厘（人民幣）及10厘（英加澳紐）。



4大銀行急加一周存息

踏入2023年，恒生銀行把4種貨幣的1星期存息一律加至13.9厘，適用於Prestige Private優越私人理財/優越理財客戶之兌換貨幣，1萬港元等值或以上。這是目前4大銀行中最高年利率。

滙豐也大手調高外幣定期年利率，英鎊、加元及澳紐元的1星期定存年利率均加至13厘，為尚玉客戶優惠。但即使是HSBC One客戶，也有12.5厘。

渣打也上調外幣短息，上述4種貨幣的1周兌換資金，也有13厘，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶，其他客戶則為12.5厘，與滙豐看齊。

中銀香港也在新一年調升外幣短息，上述4種貨幣的1星期定存年利率，一律加至12厘，綜合理財客戶便可開立，需為兌換資金。

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