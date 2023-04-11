【外幣定期】最高13.9厘 澳元長息逼近4厘 英鎊現減息 （2023年4月更新）

雖然美國加息步伐可能再提速，但自去年底，澳元、紐元等外幣均迎來反彈，從前賺息又賺價的美夢，有機會重臨。

不計超短存期，目前外幣定期最高3.9厘，相比之下，12個月港元定存目前最高3.8厘，外幣定存的息率水平一點也不遜色，甚至更高。如果一眾非美元貨幣持續反彈，做外幣定期有望賺價又賺息。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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澳元長息最高3.9厘

富邦近月新增澳元定存，並逼近4厘，目前12個月存期最高達3.9厘，6個月及3個月亦分別有3.6厘及3.4厘，均為全城最高。而起存額均需為3.8萬澳元新資金。

除富邦外，渣打12個月存期也有3.2厘，且起存額較低，僅5000澳元便可。而招永隆近月亦大加外幣息，澳元最高3厘，1年期、6個月及3個月都是，但起存額也是最高的，要15萬澳元。

最低門檻則屬中銀香港，1000澳元起存，存一年有3厘，需為新資金。

紐元1年3.6厘

新西蘭央行近月加息幅度頗為激進，在部分央行暫停緊縮之際，早前新西蘭央行仍大幅加息0.5厘，基準利率上調至5.25厘的14年高位。

目前一年期紐元定存，以工銀亞洲及大眾銀行最高，都是3.6厘，工銀需1.5萬紐元，大眾銀行則較低。而招商永隆、渣打及中銀香港目前均在3厘或以上。

3個月存期則以華僑永亨最高，年利率達3.45厘，起存額亦只1000紐元，適用於網上理財、電話理財或流動理財客戶。

英鎊最高3.5厘

英鎊在去年經歷大跌後，新首相辛偉誠上台，金融市場趨穩，鎊滙已由低位反彈，兌港元重回9算水平，目前約9.7水平徘徊。

目前英鎊長息以星展銀行最高，12個月有3.5厘，限5000英鎊起存。

6個月存期則以上商的3.4厘最高，需5000英鎊新資金。而恒生則提供3.29厘，起存額要1萬英髛。

3個月存期也是上商最高，有3.35厘，而南洋商業銀行亦有特別針對3個英鎊的定存優惠，年利率3.2厘，適用於5萬港元等值的兌換資金。

加元長息3.6厘

加拿大央行上月把關鍵利率維持在4.5厘不變，央行明言有條件暫停加息。

但加元定存年利率近月升幅頗快，12個月以大眾銀行的3.6厘最高，其次是工銀亞洲的3.4厘。不過渣打則減至3.3厘。

而華僑永亨繼續集中搶奪3個月存期，年利率為3.2厘，略低於大眾銀行的3.3厘。

短期存期 1個月最高4.9厘

1星期最高13.9厘

恒生銀行集中吸納1個月存期的外幣，優越私人理財或優越理財客戶之兌換貨幣，加元有4.9厘，英鎊、澳元有4.3厘。

恒生同時提供最高息的1星期存款，加元、英鎊、澳元及紐元的最高年利率都是13.9厘，同樣需為上述指定客戶的兌換貨幣，單一兌換交易達1萬港元等值。

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