【外幣定期】最高13.9厘 澳元紐元長息逼近4厘 （2023年5月更新）

美國加息周期已近尾聲，自去年底，澳元、紐元等外幣均迎來反彈，從前賺息又賺價的美夢，有機會重臨。

不計超短存期，目前外幣定期最高3.9厘，相比之下，12個月港元定存目前最高3.7厘，外幣定存的息率水平一點也不遜色，甚至更高。如果一眾非美元貨幣持續反彈，做外幣定期有望賺價又賺息。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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澳元、紐元長息最高3.9厘

澳洲央行在4月暫停加息後，最新又意外加息25點子，令澳元反彈。

富邦的澳元定存逼近4厘，目前12個月存期最高達3.9厘，6個月及3個月亦分別有3.6厘及3.4厘，均為全城最高。而起存額均需為3.8萬澳元新資金。

富邦以外，其他銀行的年利率有一定距離，第二高是工銀亞洲12個月存期也有3.3厘、要1.5萬澳元起存；渣打則為3.2厘，且起存額較低，僅5000澳元便可。

最低門檻則屬中銀香港，1000澳元起存，存一年有3厘，需為新資金。

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新西蘭央行近月加息幅度頗為激進，在部分央行暫停緊縮之際，4月份新西蘭央行仍大幅加息0.5厘，基準利率上調至5.25厘的14年高位。

目前一年期紐元定存，以工銀亞洲最高，有3.9厘，比4月份的3.6厘加了息，需1.5萬紐元起存。而大眾銀行有3.6厘，招商永隆、渣打、中銀香港及星展目前均在3厘或以上。

英鎊最高3.6厘

英鎊在去年經歷大跌後，新首相辛偉誠上台，金融市場趨穩，英鎊趨於穩定。

目前英鎊長息以工銀亞洲的3.6厘最高，需有1萬英鎊。

星展銀行最高也有3.5厘，限5000英鎊起存，門檻較低。

6個月存期則以上商的3.5厘最高，需5000英鎊新資金。而恒生則提供3.29厘，起存額要1萬英髛。

3個月存期也是上商最高，有3.4厘，而南洋商業銀行亦有特別針對3個英鎊的定存優惠，年利率3.2厘，適用於5萬港元等值的兌換資金。

加元長息3.6厘

加拿大央行雖然明言利率會在長時間內保持較高水平，但最新已連續兩次議息把關鍵利率維持不變。

目前加元長息定存年利率較其他貨幣略低，在大眾銀行最近減下來後，12個月目前以工銀亞洲的3.4厘最高，其次是渣的至3.3厘。

短期存期 1個月最高4.9厘

1星期最高13.9厘

恒生銀行集中吸納1個月存期的外幣，優越私人理財或優越理財客戶之兌換貨幣，加元有4.9厘，英鎊、澳元有4.3厘。

恒生同時提供最高息的1星期存款，加元、英鎊、澳元及紐元的最高年利率都是13.9厘，同樣需為上述指定客戶的兌換貨幣，單一兌換交易達1萬港元等值。

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