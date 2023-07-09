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【外幣定期】做日圓6.9厘幫補旅費｜英鎊加元短息14.28厘 （2023年7月更新）

收息攻略 22:27 2023/07/09

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外遊前必會兌換外幣，近日最低水的要數日圓，日本既是港人至愛，日圓又適逢大減價，近日每百日圓兌港元，徘徊在5.4-5.5水平。若有外遊需要，在兌換日圓後做高息定期存款，可以幫補旅費。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰

銀行 年利率 存款期 存款額
花旗 5.0厘 1個月 上限2000萬港元
恒生 6.9厘 1星期 1萬港元等值
南洋商業銀行 2.8厘 1星期 1000港元等值

花旗1個月5厘   恒生1週6.9厘

花旗銀行的1個月5厘較為着數，雖然年利率水平略低於恒生的6.9厘，但存期長達1個月，實際賺息較多。

1星期存期而言，恒生及南商都有推廣，恒生有6.9厘、南商有2.8厘。

需留意上述3大優惠都要經銀行兌換日圓才可享有。雖然經銀行換滙，滙價可能非最好，但好處是可以同時開立高息定期存款。尤其是目前日圓利率仍然低企，銀行出到5至6厘的高息推廣，實屬難得。

【高息定期】4.5厘破頂息！收息$48,000 想瞓身要考慮這兩點

除了日圓，7月份有不少銀行都加了外幣定期存款，長息最高4厘，短息突破14厘，富邦7月份新加息，1星期短息高達14.28厘。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

    點擊圖片放大

紐元定期存款

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英鎊定期存款

    點擊圖片放大

加元定期存款

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本文最後更新日期︰2023年7月7日

撰文︰HKET理財組

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欄名 : 存款收息

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