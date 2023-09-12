【外幣定期】做日圓6.9厘幫補旅費｜澳元紐元長息突破4厘、英鎊加元短息14.28厘

外遊前必會兌換外幣，近月最低水的要數日圓，雖然日圓近日一度有反彈跡象，但目前每百日圓兌港元徘徊在5.3-5.4水平，仍屬多年低位。日圓低水刺激大家遊日的興趣，若有外遊需要，在兌換日圓後做高息定期存款，可以幫補旅費。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰

銀行 年利率 存款期 存款額 花旗 5.0厘 1個月 上限2000萬港元 恒生 6.9厘 1星期 1萬港元等值 南洋商業銀行 2.8厘 1星期 1000港元等值

花旗1個月5厘 恒生1週6.9厘

花旗銀行的1個月5厘較為着數，雖然年利率水平略低於恒生的6.9厘，但存期長達1個月，實際賺息較多。

1星期存期而言，恒生及南商都有推廣，恒生有6.9厘、南商有2.8厘。

需留意上述3大優惠都要經銀行兌換日圓才可享有。雖然經銀行換滙，滙價可能非最好，但好處是可以同時開立高息定期存款。尤其是目前日圓利率仍然低企，銀行出到5至6厘的高息推廣，實屬難得。

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除了日圓，8月份有不少銀行都加了外幣定期存款，澳元、紐元的長息都突破了4厘，英鎊、加元的短息高見逾14厘。

以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。

澳元定期存款

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紐元定期存款

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英鎊定期存款

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加元定期存款

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本文最後更新日期︰2023年9月12日

撰文︰HKET理財組

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