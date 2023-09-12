【外幣定期】做日圓6.9厘幫補旅費｜澳元紐元長息突破4厘、英鎊加元短息14.28厘

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【港元定存】中銀突加存息！一般客戶都有4厘 與滙豐看齊（附4大銀行港元、美元年利率）
外遊前必會兌換外幣，近月最低水的要數日圓，雖然日圓近日一度有反彈跡象，但目前每百日圓兌港元徘徊在5.3-5.4水平，仍屬多年低位。日圓低水刺激大家遊日的興趣，若有外遊需要，在兌換日圓後做高息定期存款，可以幫補旅費。目前有3間銀行提供高息的日圓短存優惠︰
|銀行
|年利率
|存款期
|存款額
|花旗
|5.0厘
|1個月
|上限2000萬港元
|恒生
|6.9厘
|1星期
|1萬港元等值
|南洋商業銀行
|2.8厘
|1星期
|1000港元等值
花旗1個月5厘 恒生1週6.9厘
花旗銀行的1個月5厘較為着數，雖然年利率水平略低於恒生的6.9厘，但存期長達1個月，實際賺息較多。
1星期存期而言，恒生及南商都有推廣，恒生有6.9厘、南商有2.8厘。
需留意上述3大優惠都要經銀行兌換日圓才可享有。雖然經銀行換滙，滙價可能非最好，但好處是可以同時開立高息定期存款。尤其是目前日圓利率仍然低企，銀行出到5至6厘的高息推廣，實屬難得。
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除了日圓，8月份有不少銀行都加了外幣定期存款，澳元、紐元的長息都突破了4厘，英鎊、加元的短息高見逾14厘。
以下為你搜羅最齊全的英鎊、加元、澳元及紐元定期存款。
澳元定期存款
紐元定期存款
英鎊定期存款
加元定期存款
本文最後更新日期︰2023年9月12日
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 存款收息